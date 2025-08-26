HONOR Magic V5: nuova conquista per la collaborazione con Qualcomm

HONOR si prepara a ridefinire ancora una volta il panorama degli smartphone pieghevoli. Ciò grazie all’arrivo imminente del nuovo Magic V5, un dispositivo che rappresenta il culmine di anni di ricerca e sviluppo congiunto con Qualcomm Technologies, Inc. Progettato per superare i limiti dell’innovazione mobile, il nuovo flagship nasce dalla sinergia tra il know-how tecnologico di HONOR, l’avanzata piattaforma Snapdragon 8 Elite. E l’integrazione di funzionalità AI all’avanguardia sviluppate insieme a partner strategici come Google.

Le innovazioni presentate dalla collaborazione tra HONOR e Qualcomm

James Li, CEO di HONOR, sottolinea come tale lancio rappresenti un passo cruciale nella strategia dell’azienda verso l’era dell’AI Agentic delineata dall’HONOR ALPHA PLAN. Il vicepresidente senior di Qualcomm Technologies, Chris Patrick, ha ribadito l’importanza della collaborazione, evidenziando come quest’ultima abbia permesso di spingersi oltre i confini tradizionali delle prestazioni mobili. HONOR Magic V5, afferma, è il risultato di un impegno condiviso verso l’eccellenza. Con progressi significativi riguardo potenza di calcolo, imaging e AI.

A tal proposito, tra le innovazioni, c’è il sistema fotografico Falcon Camera, potenziato da una stretta integrazione tra hardware Qualcomm Spectra ISP e algoritmi AI proprietari di HONOR. Il risultato è un imaging di livello superiore, con riconoscimento della scena in tempo reale. Autofocus preciso e capacità di catturare dettagli impeccabili anche in condizioni complesse. La fotocamera periscopica Ultra Sensing da 64MP con zoom ottico 3X e digitale fino a 100X garantisce scatti definiti anche a grande distanza. Mentre la fotocamera principale da 50 MP eccelle negli scatti in notturna.

E non è tutto. HONOR Magic V5 introduce funzioni avanzate per la produttività quotidiana. Come traduzioni in tempo reale e composizione automatica di messaggi grazie al modello Nano2 integrato. Inoltre, l’assistente Google Gemini preinstallato, combinato con il multitasking Multi-Flex, consente di gestire simultaneamente fino a tre app sul display interno da 7,95 pollici. Con tali caratteristiche, il nuovo HONOR Magic V5 apre una nuova era per gli smartphone pieghevoli. Confermando la visione di HONOR e Qualcomm nel plasmare il futuro della tecnologia mobile.