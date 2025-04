WhatsApp, arrivano i promemoria AI e varie funzionalità

Ritorniamo in periodo di aggiornamenti e novità, un momento che accoglie numerose nuove funzionalità all’interno delle applicazioni. Ad esempio una di queste è WhatsApp che attualmente sta sviluppando delle novità.

Quest’ultime riguarderebbero anche l’AI, la quale ormai è presente in qualunque e ogni posto.

WhatsApp, delle novità?

A quanto pare la famosa applicazione di messaggistica ovvero WhatsApp sta puntando verso l’interazione dell’intelligenza artificiale nei suoi servizi. Lo sta facendo attraverso l’introduzione di novità che riguardano sia Android sia iOS. Da una parte con la beta per Android 2.25.9.14, l’app va a testare la possibilità di creare dei promemoria e messaggi automatici tramite Meta AI. Con l’aggiornamento per iOS 25.8.74, arriva una funzione che mostra in tempo reale quanti membri di un gruppo sono online. Due funzioni diverse che sono comparate dall’obiettivo di rendere l’esperienza molto più intelligente e immediata.

Dopo aver introdotto la sua funzione per poter generare foto profilo mediante l’utilizzo di intelligenza artificiale, WhatsApp ora sta sviluppando anche un sistema abbastanza avanzato per creare promemoria mediante la chat. Tramite anche l’ultima versione beta per Android i vari sviluppatori stanno testando una funzionalità che permetterebbe di programmare messaggi automatizzati con l’aiuto di Meta AI.

Oltre a questo, allo stesso tempo dell’aggiornamento alla versione 25.8.74 per iOS, WhatsApp sembra star introducendo per alcuni utenti il contatore degli utenti online nei vari gruppi. Come già mostrata in una precedente versione, la funzione mostra nel titolo della relativa conversazione il numero di membri online.

Normalmente sapere quanti membri sono online può essere di supporto nel scegliere il momento migliore per inviare dei messaggi importanti, avviare delle discussioni e molto altro ancora. Nei vari gruppi numerosi o nelle community, gli amministratori possono usare questa carta a loro vantaggio per poter massimizzare la visibilità dei proprio annunci. Aumentando addirittura la possibilità e la probabilità di ricevere delle risposte nel minor tempo possibile.