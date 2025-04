Copilot Search: nuova opzione per la ricerca

Il settore della ricerca online sta attraversando un momento di trasformazione. Ciò grazie anche all’evoluzione dell’intelligenza artificiale e dalla competizione tra i colossi della tecnologia. Microsoft e Google, in particolare, si stanno contendendo il futuro della ricerca online. Introducendo soluzioni sempre più avanzate che promettono di cambiare il modo di interagire con le informazioni online. A tal proposito, con il lancio di Copilot Search, Microsoft ha fatto un passo importante verso un’esperienza di ricerca assistita dall’AI, integrando funzionalità intelligenti direttamente all’interno di Bing.

Microsoft: le nuove opzioni di Copilot Search

Il sistema non si limita più a restituire una lista di link. Ma offre risposte strutturate, contestualizzate e supportate da fonti affidabili. Selezionate e citate in modo trasparente. Il risultato è un motore di ricerca che si comporta come un vero assistente personale. L’algoritmo elabora le query con un ragionamento quasi umano. Mostrando all’utente non solo la risposta, ma anche il percorso logico che ha portato a quella conclusione. Funzionalità come “Visualizza il ragionamento” e “Visualizza tutti i collegamenti” trasformano l’utente da spettatore a parte attiva nella ricerca.

L’obiettivo di tali sviluppi non è solo velocizzare l’accesso all’informazione, ma anche semplificare la comprensione. Offrendo risposte più rilevanti, personalizzate e approfondite. A supporto di tale visione, Microsoft ha introdotto anche due agenti AI, Researcher e Analyst. Quest’ultimi sono pensati per affrontare compiti complessi nel mondo aziendale, come analisi di mercato e creazione di report.

Si tratta, dunque, di una fase di transizione dove la ricerca online smette di essere un’azione passiva e si trasforma in un dialogo interattivo tra utente e macchina. Tale evoluzione non riguarda solo la tecnologia, ma anche il modo di pensare, apprendere e decidere. Con l’AI al centro della scena, i prossimi motori di ricerca saranno sempre più simili ad un consulente personale. In grado di guidare gli utenti tra miliardi di dati con intelligenza, trasparenza e precisione. Non resta ora che attendere e scoprire come evolverà il nuovo motore di ricerca di Copilot.