Majority Moto Plus: il giradischi moderno da mettere in salotto, la nostra recensione

Ogni tanto avere un tocco di vintage in casa piace a tutti, ma quando il pubblico è della nostra stessa idea, la tecnologia moderna non guasta mai. Come bisogna fare dunque se si è votati al futuro ma si ama l’atmosfera che può donare un giradischi? Bisogna senza ombra di dubbio prendere in considerazione l’acquisto di un prodotto di Majority, brand che mette a disposizione il suo Moto Plus. Questo giradischi inoltre è fornito con due altoparlanti da scaffale, tutto in un’unica soluzione che porta dunque al cospetto dell’utente il fascino del vinile ma anche la grande comodità della tecnologia odierna. In un connubio fatto di tutti questi aspetti, ecco un prodotto che si rivolge espressamente a chi ama il suono analogico ma con tante altre soluzioni che prodotti di quest’ambito non offrono.

Unboxing e design: eleganza e praticità

Aperta la confezione, ci siamo trovati davanti a un giradischi dal design curato e due casse da scaffale abbinate. Il colpo d’occhio è importante e l’aspetto vintage rende tutto più interessante. A conferirglielo ci pensa il legno in noce, materiale che dunque non sfigurerà su nessun tipo di arredamento. Non immaginate poi di beccarvi un giradischi enorme: le sue dimensioni sono perfette in quanto si articolano in 34,6 × 12 × 38 cm. Gli speaker, a loro volta, misurano 16 × 21,3 × 14 cm o ognuno, per cui non andranno ad occupare spazi ingombranti.

Non manca l’adattatore 45RPM e ci sono anche il tappetino in feltro, l’alimentatore e il manuale d’uso.

Specifiche tecniche e funzionalità

Il Moto Plus offre diverse caratteristiche interessanti:

Cartuccia Audio-Technica AT3600L : una scelta di qualità che garantisce una riproduzione chiara e dettagliata;

: una scelta di qualità che garantisce una riproduzione chiara e dettagliata; Tre velocità di riproduzione (33/45/78 giri) : compatibile con la maggior parte dei dischi in commercio;

: compatibile con la maggior parte dei dischi in commercio; Bluetooth 5.3 (in e out) : permette di trasmettere la musica a un altro dispositivo Bluetooth o riprodurre l’audio da uno smartphone;

: permette di trasmettere la musica a un altro dispositivo Bluetooth o riprodurre l’audio da uno smartphone; Registrazione USB : consente di digitalizzare i vinili salvandoli in formato MP3;

: consente di digitalizzare i vinili salvandoli in formato MP3; Uscita AUX 3.5 mm : per il collegamento ad altri dispositivi audio;

: per il collegamento ad altri dispositivi audio; Piatto ammortizzato e piedini anti-vibrazione: riducono le risonanze per un suono più pulito.

Prestazioni audio: una qualità sorprendente per la fascia di prezzo

Il punto di forza del Moto Plus è senza dubbio la sua resa sonora. La combinazione tra la cartuccia Audio-Technica AT3600L e i due altoparlanti esterni da 60W ci ha sorpreso positivamente. Il suono risulta caldo e avvolgente, con una buona separazione tra le frequenze.

Per quanto riguarda gli speaker da scaffale, il suono è davvero limpido e chiaro, così come lo è quello che proviene dal giradischi in ogni tipo di situazione. Non abbiamo notato infatti pecche pur testando i vari generi musicali, spaziando dunque dalla musica classica fino al rock e al pop attuale.

Connettività e versatilità

Uno degli aspetti più interessanti del Moto Plus è la connettività Bluetooth 5.3, che permette di utilizzarlo sia come giradischi tradizionale, sia come speaker per la musica digitale. La funzione Bluetooth in e out consente di:

Collegare lo smartphone o altri dispositivi per riprodurre musica tramite gli altoparlanti del Moto Plus;

Inviare l’audio del giradischi a un altro speaker Bluetooth o a delle cuffie wireless.

Abbiamo provato entrambe le modalità e il collegamento è stato immediato, con una trasmissione stabile e senza ritardi evidenti.

Funzione di registrazione USB: un plus interessante e utilissimo

Ok, è bello ascoltare la musica direttamente dal suono del vinile, ma sappiate che questo Moto Plus è in grado di trasportarla anche in formato digitale. Questa caratteristica esclusiva funziona grazie alla porta USB che consente di collegare una pen drive e di salvare ciò che viene riprodotto direttamente in formato MP3. Per suddividere poi le tracce in maniera automatica, c’è la funzione cosiddetta “cut”: sarà così che sarà semplicissimo organizzare una vera playlist.

Abbiamo testato questa funzione con alcuni dischi e il processo è stato semplice e intuitivo. La qualità della registrazione è buona, anche se naturalmente non può sostituire la resa sonora del vinile originale.

Stabilità e riduzione delle vibrazioni

Uno degli aspetti spesso critici nei giradischi di fascia economica è la stabilità del piatto. Il Moto Plus adotta un piatto ammortizzato e piedini anti-vibrazione, che migliorano l’esperienza d’ascolto riducendo le distorsioni. Durante i nostri test, il suono è rimasto pulito e stabile, senza fastidiosi rimbombi o oscillazioni.

A chi è consigliato questo prodotto

Il Majority Moto Plus è un giradischi che unisce un design curato, una buona resa sonora e una serie di funzioni moderne che lo rendono un’ottima scelta per:

Chi vuole un giradischi completo senza dover acquistare casse esterne separatamente;

senza dover acquistare casse esterne separatamente; Chi cerca un prodotto dal buon rapporto qualità-prezzo con una resa sonora superiore alla media della sua fascia;

con una resa sonora superiore alla media della sua fascia; Chi desidera digitalizzare i propri vinili senza dover ricorrere a dispositivi aggiuntivi;

senza dover ricorrere a dispositivi aggiuntivi; Chi ama la versatilità, grazie alla connettività Bluetooth bidirezionale e alle varie opzioni di collegamento.

Considerazioni finali

Questo Majority Moto Plus ci è piaciuto e non poco. Un giradischi del genere non si trova ovunque e fino ad oggi, onestamente, non conoscevamo l’esistenza di un prodotto del genere. Una volta provato però siamo rimasti stupiti e ad oggi siamo certi: non uscirà dal nostro soggiorno. C’è piaciuta la qualità sonora e anche il fatto che l’azienda includa delle casse da scaffale: parliamo di aspetti molto interessanti anche alla luce del prezzo contenuto di soli 119,95€ su Amazon. C’è infatti uno sconto del 29% che abbassa il prezzo iniziale di 169,95 € di ben 50 €. La spedizione è rapida e ci sono anche due anni di garanzia.

Certo, non siamo di fronte a un sistema hi-fi professionale, ma per chi cerca un giradischi accessibile, completo e ben suonante, il Moto Plus rappresenta un’ottima scelta. Majority ha saputo realizzare un prodotto che non solo valorizza il vinile, ma si adatta perfettamente anche alle esigenze della musica digitale.