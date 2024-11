La linea FRITZ!Box di AVM ha costruito una solida reputazione grazie alla qualità e all’affidabilità dei suoi dispositivi. Con il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro, AVM inaugura l’era del Wi-Fi 7, offrendo un router all’avanguardia che promette di rivoluzionare la connessione di casa o dell’ufficio. Ma sarà all’altezza delle aspettative? Dopo aver testato personalmente il FRITZ!Box 5690 Pro, posso affermare che si tratta di un dispositivo potente e versatile, anche se con qualche piccola ombra.

Design e Costruzione

Il FRITZ!Box 5690 Pro presenta un design che si discosta dai modelli precedenti. Abbandonando la classica forma “sdraiata”, adotta un profilo più verticale, simile a un parallelepipedo che si erge in altezza. Nonostante il cambiamento, mantiene la riconoscibile combinazione di colori bianco e rosso. Le linee pulite e il design discreto gli permettono di integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente, sia esso un soggiorno, uno studio o un ufficio.

Sulla parte superiore troviamo i pulsanti per attivare o disattivare il Wi-Fi e il pulsante “Connect” per collegare dispositivi Wi-Fi, mesh, DECT e smart home. Sul frontale sono presenti LED di stato per telefonia, Wi-Fi, alimentazione e accesso a Internet.

Il design differente è giustificato dalla necessità di ospitare le antenne per il Wi-Fi 7 e garantire una corretta dissipazione del calore. La parte superiore del router può raggiungere i 40 gradi durante l’uso, quindi una buona ventilazione è essenziale.

Specifiche Tecniche e Connettività

Il FRITZ!Box 5690 Pro si distingue per la sua versatilità in termini di connettività. È compatibile con i principali standard di connessione a banda larga, tra cui DSL, VDSL e fibra ottica. Una delle sue caratteristiche principali è la possibilità di collegarlo direttamente alla rete in fibra ottica grazie allo slot SFP+ sul retro, senza dover utilizzare un ONT (Optical Network Terminal) separato. Supporta sia moduli AON che GPON, entrambi forniti in dotazione. Con il modulo GPON, il router può raggiungere velocità fino a 2,5 Gbit/s.

Per quanto riguarda le porte, sul retro troviamo:

Una porta combinata WAN/LAN da 2,5 Gbit/s (porta LAN 5), che può essere utilizzata per la connessione a un modem esterno o come porta LAN aggiuntiva.

da 2,5 Gbit/s (porta LAN 5), che può essere utilizzata per la connessione a un modem esterno o come porta LAN aggiuntiva. Quattro porte LAN gigabit per la connessione di dispositivi cablati.

per la connessione di dispositivi cablati. Porta DSL per le connessioni in rame tradizionali.

per le connessioni in rame tradizionali. Porta SFP+ per il collegamento diretto alla fibra ottica.

per il collegamento diretto alla fibra ottica. Porta USB 3.2 Gen 1 per il collegamento di dispositivi di archiviazione o una chiavetta per la rete mobile.

Il router opera su tre bande Wi-Fi: 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, con supporto per il nuovo standard Wi-Fi 7 sulle bande da 5 e 6 GHz. Sulla banda da 2,4 GHz, supporta il Wi-Fi 6. Inoltre, supporta lo standard wireless DECT-ULE per telefonia e smart home, oltre alla tecnologia Zigbee per l’integrazione di dispositivi smart home.

Prestazioni Wi-Fi e Funzionalità Wi-Fi 7

Il FRITZ!Box 5690 Pro è uno dei primi router a supportare il Wi-Fi 7 e la banda da 6 GHz, promettendo velocità e stabilità superiori. Durante i test, il router ha mostrato ottime prestazioni, con una copertura Wi-Fi ampia e stabile, anche in ambienti complessi. Le nuove funzionalità come Enhanced Multi-Link Single Radio (EMLSR) e Multi-Link Multi-Radio (MLMR) consentono ai client Wi-Fi 7 di mantenere connessioni su più bande contemporaneamente, migliorando latenza e stabilità.

Tuttavia, è importante notare che per sfruttare appieno le funzionalità del Wi-Fi 7, sono necessari dispositivi client compatibili, che al momento sono ancora limitati sul mercato. Inoltre, sulla banda da 2,4 GHz, il router supporta solo il Wi-Fi 6, il che significa che le funzionalità avanzate del Wi-Fi 7 non sono disponibili su questa banda.

Nei test di velocità, il router ha raggiunto valori impressionanti, anche se la velocità tra due client Wi-Fi può essere limitata dalla velocità delle porte LAN gigabit. Questo può rappresentare un collo di bottiglia in scenari che richiedono trasferimenti dati ad alta velocità tra dispositivi interni alla rete.

Funzionalità Avanzate: Smart Home, DECT, Zigbee

Il FRITZ!Box 5690 Pro si distingue anche per le sue funzionalità avanzate nel campo dello smart home. Integra una base DECT per la gestione fino a sei telefoni cordless, permettendo una gestione delle chiamate semplice e intuitiva, con funzioni come trasferimento di chiamata e segreteria telefonica integrata.

Inoltre, il supporto per Zigbee amplia notevolmente la gamma di dispositivi smart home compatibili, permettendo di integrare facilmente lampade, prese, sensori e molto altro, senza la necessità di hub esterni. Questo rende il router un vero e proprio hub centrale per la gestione della smart home.

Configurazione e Interfaccia Utente

La configurazione del FRITZ!Box 5690 Pro avviene tramite un’interfaccia web intuitiva. Una procedura guidata accompagna l’utente attraverso le impostazioni principali, facilitando la configurazione iniziale. L’interfaccia offre un’ampia gamma di opzioni avanzate, permettendo di personalizzare la rete secondo le proprie esigenze.

Tuttavia, per sfruttare appieno tutte le funzionalità offerte, è consigliabile avere una conoscenza di base delle reti. La configurazione di una rete mesh ottimale, ad esempio, può richiedere un po’ di esperienza, soprattutto in ambienti complessi o su più livelli.

L’app FRITZ!App WLAN consente di monitorare la rete anche da smartphone, visualizzando in tempo reale la qualità della connessione, i dispositivi connessi e la copertura Wi-Fi in ogni zona della casa.

Prestazioni VPN e NAS

Il router offre ottime prestazioni anche nel campo delle VPN. Supporta sia IPSec che WireGuard, permettendo connessioni sicure e veloci. Nei test, il FRITZ!Box 5690 Pro ha mostrato velocità VPN superiori rispetto ai modelli precedenti, rendendolo ideale per chi lavora in smart working o necessita di accedere alla rete domestica da remoto.

La porta USB 3.2 Gen 1 consente di collegare dispositivi di archiviazione esterni, trasformando il router in un piccolo NAS. Nei test di trasferimento di file di grandi dimensioni, il router ha raggiunto velocità tra 90 e 140 MB/s, grazie alla maggiore velocità della porta USB rispetto ai modelli precedenti.

Un Ecosistema Ben Strutturato: La Rete Mesh FRITZ!

Uno degli aspetti che distinguono i prodotti AVM è l’integrazione con l’ecosistema FRITZ!, che consente di creare e gestire una rete mesh in modo relativamente semplice. Grazie al supporto per il Wi-Fi 7 e alla tecnologia mesh proprietaria di AVM, è possibile estendere la copertura del segnale Wi-Fi in tutta la casa o in ufficio, aggiungendo altri dispositivi come i repeater FRITZ! per coprire anche gli angoli più remoti.

Il vantaggio di una rete mesh è che tutti i dispositivi connessi possono comunicare tra loro, offrendo un’esperienza fluida e senza interruzioni anche quando ci si sposta da un ambiente all’altro. Tuttavia, per ambienti particolarmente grandi o complessi, configurare una rete mesh ottimale può richiedere un po’ di tempo e qualche tentativo.

Consumi Energetici e Dissipazione del Calore

Il FRITZ!Box 5690 Pro ha un consumo energetico di circa 13,5 watt, che può aumentare se si utilizzano tutte le porte di rete e lo slot SFP+. La dissipazione del calore è stata ottimizzata grazie al design verticale, ma è importante assicurare una buona ventilazione, poiché la parte superiore del router può raggiungere temperature fino a 40 gradi durante l’uso intensivo.

Prezzo e Disponibilità

Il FRITZ!Box 5690 Pro si colloca nella fascia alta del mercato, con un prezzo che riflette le sue caratteristiche avanzate e le prestazioni offerte. Attualmente è disponibile a circa 370 euro. Considerando che si tratta di un dispositivo all-in-one, capace di gestire direttamente la connessione alla fibra ottica senza necessità di ulteriori dispositivi e con un’ampia gamma di funzionalità avanzate, il prezzo è giustificato per chi cerca una soluzione completa e affidabile.

Per chi ha esigenze più limitate o ambienti meno complessi, AVM offre soluzioni alternative nella sua gamma, come il FRITZ!Box 7590, che potrebbero risultare più abbordabili.

Conclusioni

Il FRITZ!Box 5690 Pro si presenta come un router all’avanguardia, pronto per il futuro grazie al supporto del Wi-Fi 7 e alla banda da 6 GHz. Offre prestazioni eccellenti, una vasta gamma di funzionalità avanzate e una grande versatilità in termini di connettività. È ideale per utenti avanzati, case di grandi dimensioni o uffici che necessitano di una rete affidabile e performante.

Tuttavia, per sfruttare appieno tutte le sue potenzialità, è consigliabile avere una certa familiarità con le reti. La configurazione può risultare complessa per i meno esperti, soprattutto in ambienti con esigenze particolari.

In definitiva, il FRITZ!Box 5690 Pro è una scelta eccellente per chi desidera il massimo dalla propria connessione Internet e vuole essere pronto per le tecnologie future.

Pro e Contro

Vantaggi:

Supporto per Wi-Fi 7 con banda da 6 GHz

con banda da Compatibilità con DSL e fibra ottica senza bisogno di ONT esterni

e senza bisogno di ONT esterni Funzionalità avanzate per smart home con DECT e Zigbee integrati

con e integrati Ottime prestazioni VPN e NAS

e Design ottimizzato per dissipazione del calore

Svantaggi: