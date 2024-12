La community di Steam è tra le più ampie e attive del settore videoludico. A conferma di quanto detto, possiamo citare il nuovo record stabilito dalla piattaforma per il numero di utenti connessi simultaneamente. Stando a quanto registrato dal contatore ufficiale di SteamDB, nelle scorse ore si sono superati i 39 milioni di utenti.

Per la precisione, il picco è stato di 39.205.447 utenti collegati. Il nuovo risultato supera abbondantemente il precedente record fissato a settembre 2024. In quella occasione, il contatore aveva registrato 38 milioni di utenti. In soli tre mesi, oltre 839 mila utenti hanno scelto la piattaforma di Valve per giocare al proprio titolo preferito.

Proprio i titoli PC sono il motivo per cui gli utenti affollano i server di Steam. Infatti, la piattaforma permette di scoprire quali sono i titoli più giocati e che giustificano questa mole di utenti connessi contemporaneamente.

Di seguito riportiamo la TOP 10 dei titoli più giocati nelle ultime ore:

Counter-Strike 2 Dota 2 Path of Exile 2 Marvel’s Rivals PUBG: BATTLEGROUNDS Rust Grand Theft Auto 5 Call of Duty Delta Force Banana

Il solo Counter-Strike 2 che occupa la prima posizione ha fatto registrare oltre 1 milione di utenti impegnati in una partita. Interessante notare che Path of Exile 2 si posiziona al terzo posto con oltre 539 mila utenti nonostante il lancio ufficiale del gioco sia avvenuto solo la scorsa settimana.

Anche Marvel’s Rivals ha fatto il proprio debutto solo la scorsa settimana ed è riuscito a conquistare oltre 450 mila utenti. Inoltre, in classifica trovano spazio capisaldi del gaming come PUBG: BATTLEGROUNDS, Rust, Grand Theft Auto 5 e Call of Duty che nonostante gli anni sulle spalle riescono ancora ad attirare un’ampia fetta di pubblico.

Siamo certi che con l’arrivo delle festività invernali, questo record potrebbe essere nuovamente superato. Inoltre, bisogna considerare il lancio recente di titoli del calibro di Indiana Jones e l’Antico Cerchio che sicuramente sposteranno una mole importante di giocatori.