ENGWE L20 Boost: la e-bike con il pulsante magico, la RECENSIONE

Trascorrere le proprie giornate tra un posto e l’altro utilizzando una bici elettrica è davvero interessante, confortevole e pratico. Avendo a disposizione la nuova ENGWE L20 Boost ci siamo districati al meglio nel traffico romano e nel tragitto tra casa e ufficio. Sommariamente l’esperienza è stata davvero interessante, siccome il prodotto si presta a più tipologie di utilizzo grazie anche alla sua progettazione.

Aspetto estetico, tanta robustezza, velocità e praticità. Sono questi gli aspetti che rendono questa e-bike di ENGWE davvero interessante.

ENGWE L20 Boost: la bici elettrica leggera e robusta

Questa bicicletta è davvero interessante perché presenta fin da subito l’idea di robustezza e leggerezza. Pur essendo appunto robusta, è sbagliato a farsi finta subito l’idea che possa essere pesante. Il telaio della L20 Boost è realizzato in lega di alluminio 6061, un materiale noto per la sua leggerezza e resistenza alla corrosione. Questo consente alla bici di pesare solo 34 kg (74,8 libbre), mantenendo quindi una robustezza sufficiente per poter sorreggere dei carichi considerevoli. La qualità del materiale è ovviamente un motivo in più per farla durare nel tempo, garantendo così una struttura solida anche nelle condizioni più difficili. Il telaio è uno step-thru dotato di una sella imbottita regolabile. Questo insieme consente di affrontare e superare salite e discese senza problemi, anche per coloro che magari sono alle prime armi.

Motore e prestazioni: potenza regolamentata e assistenza

Uno degli aspetti che più di tutti rendono interessante questa L20 Boost è sicuramente il suo motore brushless da 250 W. Questo è conforme agli standard europei per le eBike e dunque non ci sono problemi con la legge. Il motore offre una coppia massima di 50 Nm, che si dimostra abbastanza sufficiente per affrontare la maggior parte delle sfide in città, anche quando davanti vi si para una salita più impegnativa. Per chi desidera un ulteriore incremento di potenza, ecco la grande soluzione di ENGWE: l’innovativo “Power Boost Button” da 75 Nm, che fornisce una spinta immediata per affrontare pendenze fino al 17,8%. Questo pulsante pensato per dare potenza rappresenta una soluzione straordinaria per coloro che necessitano di accelerazioni rapide. Sembra quasi di dare sfogo al NOS in Fast & Furious.

Il sensore di coppia avanzato, una delle caratteristiche chiave di questa L20 Boost, offre un’assistenza alla pedalata che tende ad adattarsi perfettamente all’intensità dello sforzo del ciclista. A differenza dei tradizionali sensori di cadenza, il sensore di coppia della L20 Boost consente di avere una transizione fluida tra la potenza del motore e lo sforzo del ciclista, migliorando così l’efficienza del 20%. Questo porta dunque ad una pedalata più naturale e reattiva, riducendo di conseguenza l’energia consumata e prolungando l’autonomia della batteria.

Autonomia ottima grazie alla nuova batteria di ENGWE

La L20 Boost è una bici elettrica che non è solo potente, ma anche duratura grazie all’alimentazione da parte di una batteria agli ioni di litio da 48V e 13Ah. Questa è stata progettata proprio per garantire spinta ed autonomia: la bici riesce infatti a percorrere 126 km con la pedalata assistita a livello 1. Non ci sono problemi poi quando vi fermate in giro: l’unità può essere tranquillamente rimossa per evitare brutte sorprese, ma soprattutto per una ricarica più semplice.

Il tempo di ricarica stimato è che noi abbiamo testato rispecchia quanto dichiarato dall’azienda, ovvero 6 ore circa. Sfruttare la notte o i momenti di pausa può essere la chiave per non restare mai con poca autonomia. È proprio utilizzando queste tecniche e sfruttando l’architettura di una batteria a nostro avviso davvero interessante, che si riesce a godere al meglio di tutte quelle uscite più lunghe.

Qualità nei componenti, comfort e controllo: la ENGWE L20 Boost ha tutto

ENGWE ha pensato a tutto e dunque ha equipaggiato la sua L20 Boost con una serie di caratteristiche eccezionali che ci hanno consentito di goderne al meglio. Pensate per migliorare il comfort di guida e il controllo, queste soluzioni vedono in cima una forcella anteriore ammortizzata, con un’escursione di 50 mm. Il suo compito è quello di assorbire in maniera efficace le vibrazioni e gli urti soprattutto sui terreni sconnessi. La sospensione anteriore davvero molto robusta anche a prima vista, garantisce una maggiore stabilità, consentendo di affrontare superfici irregolari senza sacrificare il comfort. Le gomme larghe da 20 x 4.0 pollici, che tutti conoscono come “fat tires,” consentono di avere una trazione eccellente e una stabilità superiore rispetto a tanti altri modelli. Questo rende dunque la L20 Boost ideale per terreni diversi, come sabbia, neve o sentieri sterrati.

Il sistema di trasmissione Shimano a 7 velocità assicura una cambiata fluida e precisa come ha sempre fatto il celebre produttore, permettendo al ciclista di adattarsi facilmente a vari tipi di terreno. Le marce disponibili sono sufficienti per affrontare pendenze fino al 30%. Questo sistema di trasmissione, combinato con i potenti freni a disco meccanici anteriori e posteriori da 160 mm, offre un controllo superiore e una frenata sicura, anche in condizioni climatiche avverse.

Sicurezza e grande visibilità: così ENGWE ha implementato la sua bici

La sicurezza è certamente una grande priorità quando si è in strada, soprattutto a bordo di un veicolo. Questa bici elettrica è stata pensata per non mancare in nulla di tutto questo ed infatti tra le priorità per ENGWE c’era quella di assicurare i suoi utenti. La L20 Boost non fa di certo eccezione a tutto ciò. Questa eBike è dotata infatti di luci anteriori a nostro avviso molto potenti che illuminano in maniera ineccepibile il percorso fino a 20 metri, garantendo quindi una visibilità ottima durante il tragitto percorso in notturna o in condizioni di scarsa illuminazione. Le luci posteriori e dei freni integrate assicurano inoltre una visibilità davvero eccezionale a chi sopraggiunge dalle retrovie. Chiaramente si attivano da sole durante la frenata.

Praticità e accessori per tutti oltre ad un carico gestito alla grande

La ENGWE L20 Boost non è solo una bici elettrica molto prestante in termini di velocità, ma è anche estremamente pratica. Il cestino anteriore permette agli utenti una capacità di carico di 10 kg, ideale per il trasporto di oggetti personali: noi ci abbiamo portato davvero di tutto al suo interno, dagli articoli da recensire fino alla spesa. Il portapacchi posteriore, robusto e ben costruito, può invece supportare carichi fino a 25 kg, permettendo di trasportare oggetti più pesanti per viaggi più lunghi. Queste caratteristiche aumentano quindi in maniera significativa l’utilità di questa L20 Boost, rendendola adatta sia per un uso quotidiano in città sia per le avventure all’aperto.

Display LCD da top di gamma: ENGWE tiene tutto sotto controllo da lì

Il display LCD a colori è estremamente intuitivo e fornisce informazioni in tempo reale su velocità, livello della batteria e distanza percorsa. Con ben 5 livelli di assistenza alla pedalata tra cui scegliere, gli utenti possono personalizzare molto semplicemente la propria esperienza di guida in base alle loro preferenze o alle condizioni della strada. Questo display è semplice da leggere e consente di avere tutto sotto controllo in ogni momento, soprattutto se siete molto precisi. Inoltre sempre da qui si possono ottimizzare le prestazioni della batteria.

Conclusioni

La ENGWE L20 Boost si distingue di sicuro per la sua capacità di coniugare insieme potenza, comfort e praticità peraltro con un prezzo molto accessibile rispetto ad altre bici elettriche di pari livello. Con il suo motore da 250 W che è in linea con le normative europee, offre ottime prestazioni e in piena sicurezza. Ottima anche la batteria agli ioni di litio con una lunga autonomia ed è davvero eccezionale il pulsante boost da 75 Nm. Il sensore di coppia avanzato offre un’ottima esperienza ma in totale questa eBike è progettata per offrire il meglio. Lo conferma anche la nostra esperienza: la pedalata è senza sforzo ed è davvero piacevole circolare su varie tipologie di suolo. Tutti gli accessori per la sicurezza, come le luci anteriori e posteriori e i freni a disco meccanici, assicurano una guida sicura in ogni condizione e in ogni momento. La consigliamo? Beh, decisamente sì.

Prezzo e disponibilità

Con il prezzo promozionale attuale di 1099 € si conferma una delle migliori. La ENGWE L20 Boost è da prendere al volo sul sito ufficiale grazie allo sconto di 200 € che si applica semplicemente inserendo la propria e-mail all’interno del box integrato nella homepage. È in questo modo che l’azienda invierà un codice sconto per gli utenti, i quali potranno tranquillamente comprarla in sconto. La L20 Boost rappresenta una e-bike con un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi cerca una bici versatile e performante.