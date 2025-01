Huwei FreeBuds Pro 4 rappresentano la nuova generazione degli auricolari true wireless top di gamma dell’azienda cinese, un prodotto completo, ricco di tecnologia, che appoggia saldamente le propri basi su design, microfoni e resa audio di altissima qualità, raggiungendo a tutti gli effetti livelli altissimi, tra i migliori del momento. Vediamoli meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

All’interno della confezione possiamo trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, le stesse scatole sono ricercate e studiate perfettamente per apparire e soddisfare la vista. Più precisamente abbiamo a disposizione il classico cavo USB-USB-C per la ricarica e sei gommini, precisamente realizzati in silicone o in memory-foam, in modo da adattarsi perfettamente alla conformazione dell’orecchio dell’utilizzatore, non solo in termini di dimensione, quanto proprio anche di materiale.

Da un punto di vista puramente estetico, le Huwei FreeBuds Pro 4 possono assomigliare molto alla versione precedente, ma sin dal primo avvicinamento notiamo una grande attenzione al design, oltre a dimensioni leggermente più compatte. La custodia è realizzata in plastica, disponibili in colorazione Black, White e Green, con finitura opaca davvero molto bella al tatto e alla vista. Le dimensioni sono di 46,9 x 65,9 x 24,5 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 47 grammi. Sulla superficie non si trovano pulsanti fisici, è presente solamente la porta USB-C inferiormente per la ricarica, mentre anteriormente è integrato un LED di stato.

Il meccanismo di apertura è solido ed affidabile, può tranquillamente essere eseguito con una sola mano, all’interno trovano posto i due auricolari, inseriti verticalmente con aggancio magnetico. Il filo conduttore tra custodia e auricolari è sicuramente l’eleganza, impreziosita da bordi con finitura dorata, che risaltano ancora di più all’occhio nella colorazione in prova. Il singolo auricolare ha dimensioni di 29,1 x 21,8 x 23,7 millimetri, con peso di 5,8 grammi; è leggermente più compatto, le linee sono morbide e seguono perfettamente la forma della parte esterna dell’orecchio.

Una volta indossati siamo rimasti letteralmente folgorati dall’estrema comodità di utilizzo, sono tra le cuffiette più comode mai testate, sono in-ear, e di conseguenza vanno ad insinuarsi all’interno del canale uditivo, riuscendo a sopprimere di base (isolamento passivo) già il 30% del rumore in più, senza arrecare fastidio. Allo stesso tempo sono estremamente salde, permettendo all’utente di svolgere anche normali allenamenti (grazie a certificazione IP54), senza temere di poterle perdere.

Qualità audio e ANC

Le Huwei FreeBuds Pro 4 integrano driver dinamico da 11 millimetri, Ultra-hearing dual-driver, che viene affiancato da un driver micro-planare dedicato appositamente per le frequenze più alte. La capacità di coprire tutto lo spettro viene fornita anche da una risposta in frequenza oscillante tra 14 Hz e 48 Khz, oltre al pieno supporto a tantissimi codec: SBC, AAC, LDAC e L2HC 4.0 (il codec di Huawei). Solo con quest’ultimo, e con gli smartphone con EMUI 15 più recenti, è possibile raggiungere una trasmissione lossless fino a 2,3 Mbps e audio a 48 kHz/24 bit, una qualità unica al mondo, mai vista su nessun altro prodotto dello stesso tipo.

In termini pratici la resa audio è di livello assolutamente elevato, i bassi si sentono e sono abbastanza corposi, i medi sono nitidi e dettagliati, con gli alti mai stridenti. Inutile soffermarci, la qualità indiscussa, impreziosita dalla presenza dell’equalizzazione, tramite applicazione Huawei AI life, con possibilità di sfruttare sia i preset che una più specifica equalizzazione manuale a 10 bande.

Come era lecito immaginarsi, le Huwei FreeBuds Pro 4 integrano cancellazione attiva del rumore (meglio definita ANC), la cui resa è tra i top del settore. Questa può essere impostata manualmente su tre livelli differenti, oppure optare per la regolazione Dinamico, ovvero che il tutto avvenga in modo automatico con regolazione da parte del sistema. I rumori vengono perfettamente soppressi, a partire ad esempio dal vento fino a 10 m/s, ma anche semplicemente passando per il brusio generale. La modalità Aware, o trasparenza, riesce ad enfatizzare le voci che può captare tutt’attorno, raggiungendo livelli molto buoni.

Eccellente la gestione delle chiamate, nitide in qualsiasi contesto, grazie all’algoritmo di riduzione del rumore con intelligenza artificiale, è possibile ridurre fino a 100 dB di rumore di fondo ed il vento fino a 10 m/s, con un sistema a quattro microfoni: tre microfoni tradizionali e VPU a conuzione ossea, combinata con tecnologia DNN per distinguere con la massima precisione la voce umana dai rumori ambientali.

Connettività, controlli e batteria

Huwei FreeBuds Pro 4 possono essere utilizzate con qualsiasi sistema operativo, sia iOS che Android, con collegamento bluetooth 5.2, il quale gode di bassa latenza, risultando ottime anche ad esempio per il gaming o la visione di contenuti. Sono cuffiette true wireless che supportano il multipoint, ovvero è possibile collegare contemporaneamente fino a due dispositivi, ad esempio è possibile ascoltare la musica dal PC e rispondere alle chiamate dallo smartphone, senza dover effettuare disconnessioni di alcun tipo.

Il sistema di controlli si affida ad una serie di piccoli accorgimenti che migliorano notevolmente l’esperienza, è possibile ad esempio effettuare pressione laterale sull’astina, oppure uno swipe verso l’alto sul lato per la regolazione del volume, ma anche un doppio e triplo tap. Quest’ultimi possono essere personalizzati (in modo limitato) direttamente dall’app, impostandoli secondo le proprie necessità. In ultimo è stato aggiunto il Controllo con la testa (head motion control), è difatti possibile muovere il capo per rispondere (o meno) ad una chiamata (annuendo o scuotendola). Un sistema comunque eccezionalmente valido, vario e completo.

La batteria raggiunge un massimo di 6,5 ore di utilizzo (55 mAh nell’auricolare, 510mAh nel case), nel caso in cui non venga attivata l’ANC, per scendere a 4,5 ore con la cancellazione attiva. Essendo quest’ultima impostabile sul “dinamico”, l’autonomia può variare in modo importante, e di conseguenza è difficile offrire un numero chiaro e fisso di autonomia, in quanto dipende molto dal modo di utilizzo (generalmente, compresi i cicli di carica, si possono raggiungere fino a 22 ore con ANC e 30 ore senza). Supporta comunque ricarica rapida, 40 minuti per gli auricolari e 1 ora per la custodia (senza auricolari), con possibilità di ricarica wireless in 150 minuti.

Conclusioni e prezzo

In conclusione Huwei FreeBuds Pro 4 sono a tutti gli effetti auricolari che non devono assolutamente mancare a nessuno di noi, se siete alla ricerca del meglio tra i top di gamma, allora fanno sicuramente al caso vostro, hanno tutte le carte in regola per distinguersi dalla massa: design ergonomico e elegante, audio di alta qualità, cancellazione del rumore al top e microfoni tra i migliori del settore.

Sono in vendita dal 15 gennaio al prezzo di 199 euro direttamente sullo Huawei Store (a questo link), coloro che applicheranno il codice ACPSFBPRO4, potranno ricevere uno sconto ulteriore del valore di 20 euro, per una spesa finale di 179 euro. Fino al 30 gennaio, chi le acquisterà potrà ricevere uno Huawei Band 9 in omaggio.