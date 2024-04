A quanto pare in casa Very Mobile è arrivato il momento di fare le pulizie di primavera, l’operatore verde era uno degli ultimi ad aver mantenuta attiva la connessione 3G, a quanto pare però questa realtà sta per cambiare, infatti anche Very si sta accingendo a spegnere la connessione di terza generazione in favore di quella di quarta generazione, un processo avviato in precedenza dagli operatori maggiori e seguito poi a stretto giro da quelli virtuali.

Dunque l’operatore ha avviato il processo di spegnimento e questo coinvolgerà in primis la banda a 2.100Mhz.

La nota ufficiale di Very

L’operatore ha annunciato il processo in una nota ufficiale: “Nell’ambito del progressivo piano di innovazione tecnologica della nostra infrastruttura di rete mobile, ti informiamo di essere in procinto di dare avvio a un processo di dismissione progressiva del servizio di rete 3G, in una prima fase, la dismissione del servizio 3G verrà realizzata sulla sola banda 2.100 MHz, per poter dedicare tale banda all’erogazione del più moderno servizio 4G”.

Quindi la dismissione ha come obbiettivo quello di potenziare i servizi in 4G e poi in futuro anche quelli in 5G, non ancora disponibile ma presto o tardi arriverà anche sugli operatori virtuali, come intuibile dalla nota, lo switch off avverrà su due step diversi, il primo manderà down la banda 2.100 Mhz e verrà completata entro Maggio/Giugno, il secondo step invece in un momento successivo e riguarderà la progressiva dismissione della rete 3G anche su banda 900 MHz, il tutto dovrebbe giungere a completamento entro il 31 dicembre 2025.

Per coloro che usano ancora i servizi in 3G tutto verrà spostato sulla banda portante a 900Mhz, se i device non supportano tale banda allora lo shift sarà verso il 2G con conseguente perdita di velocità di trasferimento, dunque nel caso sarà bene dotarsi di un device che supporta almeno il 4G.