Nel recente rilascio della versione beta di iOS 17.4, sono stati svelati particolari intriganti riguardanti il ciclo di vita della batteria degli iPhone 15. Questo è un argomento di grande interesse per gli utenti, che sono particolarmente interessati alla durata della batteria dei loro dispositivi. Questa novità ha trovato spazio nel menu “Batteria” all’interno delle impostazioni dell’applicazione. Questa offre uno sguardo approfondito sulle prestazioni della batteria dei dispositivi Apple più recenti. Ma cosa cambia nel dettaglio?

Con il passare del tempo e l’invecchiamento chimico, la capacità della batteria tende a diminuire. Uno dei dettagli che maggiormente influenza, di conseguenza, lo stato della batteria riguarda le ore di utilizzo tra una ricarica e l’altra. È stato evidenziato che, a seconda del periodo trascorso dalla fabbricazione all’attivazione dell’iPhone, la capacità della batteria potrebbe risultare leggermente inferiore al 100%.

Le batterie degli iPhone 15

Precedentemente, le batterie degli iPhone 14 e dei modelli antecedenti a questo erano progettate per mantenere l’80% della loro capacità originale dopo aver completato 500 cicli di ricarica. Con i nuovi dispositivi iPhone 15, invece, si è verificato un cambiamento significativo. Apple, infatti, ha annunciato che le celle utilizzate nei suoi ultimi smartphone possono conservare l’80% della loro capacità originale anche dopo aver completato 1000 cicli di ricarica. Ovviamente questo è valido tenendo conto sempre che le condizioni generali siano ideali.

La documentazione ufficiale rilasciata dall’azienda sottolinea inoltre che la capacità massima della batteria è una misura dell’attuale capacità della batteria del dispositivo rispetto al momento della sua produzione.

Per quanto riguarda la politica di garanzia, è stato confermato da Apple che essa copre la sostituzione di una batteria difettosa per un periodo di un anno. Una volta superato questo periodo di tempo e una volta scaduta la garanzia, gli utenti che necessitano di una nuova batteria sono tenuti a sostituirla a proprie spese. In questo caso, la sostituzione avviene secondo le tariffe stabilite nel listino prezzi di Apple.

I dettagli rilasciati forniscono agli utenti una maggiore comprensione del funzionamento e della manutenzione delle batterie degli iPhone 15. In questo modo viene consentito a tutti gli utenti di prendere decisioni informate per ottimizzare le prestazioni e prolungare la durata della proprio batteria.