Il tanto atteso Galaxy S24 Ultra di Samsung è stato sottoposto a un rigoroso test di resistenza, rivelando aspetti inaspettati sulla sua durabilità. Nonostante le caratteristiche avanzate, emerge che potrebbe non essere così resistente come il suo predecessore, il Galaxy S23.

Il Galaxy S24 Ultra presenta una struttura in titanio e adotta il nuovo pannello in vetro Gorilla Armor di Corning. Progettato per essere più resistente ai graffi rispetto al predecessore. Il test di Allstate però ha sollevato dubbi sulla sua resistenza alle cadute, suggerendo che non abbia mantenuto la robustezza dei modelli precedenti.

Samsung Galaxy S24: schermo più fragile del previsto

Una delle sorprese più rilevanti è stata la fragilità rilevata dello schermo del Samsung Galaxy S24 Ultra. Nonostante l’uso del Gorilla Armor e uno schermo piatto anziché curvo ai bordi, il dispositivo ha riportato danni significativi quando è caduto con il pannello rivolto verso il basso. Una delusione, considerando l’attenzione dedicata alla progettazione di materiali avanzati.

Il confronto diretto con il Galaxy S23 Ultra ha rivelato discrepanze significative. Non solo il Galaxy S24 Ultra ha mostrato danni simili in una caduta frontale rispetto al suo predecessore, ma si è anche frantumato sia frontalmente che posteriormente da un’altezza di un metro e ottanta. Un risultato inatteso, considerando l’aspettativa di miglioramenti nella resistenza.

Considerazioni finali sui test di resistenza

È fondamentale sottolineare che i test di resistenza, anche se rivelatori, possono non rappresentare completamente l’utilizzo quotidiano. In quanto, molti fattori contribuiscono alla durabilità di uno smartphone, e le condizioni di un test possono variare rispetto alle situazioni reali. Di conseguenza, mentre il Galaxy S24 Ultra potrebbe non aver superato alcuni test di caduta, il suo rendimento effettivo nell’uso quotidiano potrebbe differire.

Insomma, il test di resistenza del Galaxy S24 Ultra solleva interrogativi sulla sua durabilità in confronto al Galaxy S23. Gli acquirenti potrebbero voler considerare attentamente questi risultati prima di fare una scelta informata sull’acquisto del nuovo top di gamma di Samsung.