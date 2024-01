Da sempre avere uno smartphone connesso alla rete ci espone ad una serie di pericoli, sia che si tratti di internet che di normale connessione telefonica, a noi tutti è infatti capitato di ricevere una qualche comunicazione dannosa camuffata come legittima, basti pensare al phishing o allo spam di pubblicità ingannevoli e simili.

Alcuni spam che si ricevono sono più scandalosi di altri, basti pensare che possono tranquillamente arrivare immagini esplicite (anche su cellulari di bambini) o truffe di ingegneria sociale ben pensate per ingannare con finezza chi ci casca, ebbene forse qualcosa sta per cambiare, se prima si era sempre chiesto all’utenza finale di tenere gli occhi aperti, forse a breve arriverà anche una diga che farà da filtro a quanto circola sulle reti mobili, un operatore mobile ha preso posizione contro le spam.

T-Mobile si mette in gioco

T-Mobile ha confermato che i fornitori di messaggistica di terze parti che verranno sorpresi a inviare truffe, spam e SMS illegali, verranno colpiti con una sanzione, la dichiarazione non lascia spazio a interpretazioni Cord Cutter News la riporta: “Questi cambiamenti influiscono solo sui fornitori di messaggistica di terze parti che inviano campagne di messaggistica commerciale di massa illegali o non consentite per altre aziende. I venditori verranno multati se il contenuto che inviano non soddisfa gli standard del nostro codice di condotta, che è in atto per proteggere i consumatori da contenuti illegali o illeciti e si allinea alle leggi federali e statali”.

L’azienda ha diviso gli importi delle sanzioni su tre livelli direttamente connessi ai messaggi: