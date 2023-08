Il bollo auto, una delle tantissime tasse tra quelle attualmente applicate sul territorio nazionale, è per alcuni utenti completamente gratis, o meglio alcuni fortunati consumatori si ritrovano con la possibilità di godere della totale esenzione dal pagamento della stessa.

L’imposta venne ufficialmente introdotta negli anni ’50, come tentativo di produrre un gettito fiscale da utilizzare per potenziare il sistema stradale in Italia, finanziando i lavori da parte di coloro che a tutti gli effetti ne fruivano: i possessori di un veicolo. Da quest’idea è nato il bollo auto, una tassa che è da versare direttamente alla Regione di appartenenza, ed il cui ammontare varia in relazione alla potenza del mezzo stesso.

Bollo auto, a sorpresa è GRATIS per questi utenti

Tutti i fortunati consumatori che si ritrovano a poter godere della totale esenzione del bollo auto sono i cosiddetti possessori di un veicolo elettrico, o meglio coloro che sceglieranno di acquistarlo nel periodo corrente. Il motivo è semplice, l’Europa sta spingendo sull’acceleratore per diffondere l’elettrico praticamente ovunque, di conseguenza si è pensato di ridurre le tasse di coloro che opteranno per l’acquisto, ecco quindi che si potrà parlare di esenzione.

La durata della suddetta varia però in relazione alla regione stessa, essendo una tassa localizzata, è bene ricordare che potrebbe portare a differenze sostanziali. In parole povere, in media si gode dell’esenzione per un periodo di 3-5 anni, solamente coloro che risiedono in Piemonte e Lombardia ne potranno godere per un tempo illimitato.