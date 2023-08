Blink Outdoor e il supporto con faretti Blink funzionano insieme per offrirti una videocamera di sicurezza intelligente HD.

Inoltre è wireless e alimentata a batteria, con una potente illuminazione a LED e faretti. Scopriamo insieme le sue caratteristiche e, soprattutto, il prezzo a cui è proposta.

Amazon propone Blink Outdoor ad un prezzo super

Vedi, ascolta e parla con i visitatori in tempo reale grazie alla funzionalità Live View HD a 1080p e all’audio bidirezionale dell’app. Illumina la notte con luci al LED di alta qualità da 700 lumen, che si accendono quando viene rilevato del movimento.

Salva e condividi i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink. Personalizza le zone di rilevazione di movimento, attiva gli allarmi e imposta le luci in modo che si accendano dall’app gratuita per smartphone Blink Home Monitor.

Facile installazione in pochi minuti: connetti Blink Outdoor al Wi-Fi e segui le istruzioni dall’app. Installala dove preferisci con il kit incluso. Essendo compatibile con Alexa è possibile usare la voce per monitorare la casa con le funzioni Live View, avvisi di movimento e attivazione luci con dispositivi con integrazione Alexa selezionati. Il tutto per soli 83.99 euro invece di 139.98 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli sul prodotto.