In Amazzonia, negli ultimi giorni, una comunità indigena ha annunciato di essere stata vittima di un attacco alieno.

Ebbene, non si tratta affatto di uno scherzo. Delle figure umane volanti, dal colore verdastro, si libravano nel cielo Amazzonico senza mostrare la minima difficoltà. Secondo la tribù circostante, essi erano in cerca di una giovane donna da portare con sé.

Inoltre, pare che gli alieni si siano dimostrati essere particolarmente immuni ad ogni tipologia di attacco intrapresa dalla comunità, spaventando, ancora di più, la popolazione circostante.

Per questa ragione, al fine di sincerarsi sulla verità dei fatti raccontati, sono state fatte alcune ricerche sul campo. Si giunge alla conclusione che l’Amazzonia non fosse stata affatto colpita da un attacco alieno, bensì da un gruppo di uomini in Jetpack

La verità sugli alieni dell’Amazzonia

Ma cosa ci facevano degli uomini con jet pack sul cielo dell’Amazzonia. La risposta è così brutta che, probabilmente, un incontro ravvicinato del terzo tipo sarebbe stato sicuramente preferibile. Questi uomini sono infatti minatori illegali, ovvero quelli che vengono soprannominati dalle tribù garimpeiros.

Essi, non godono affatto di una reputazione positiva.

Al contrario, sono figure completamente nocive sia per l’ambiente circostante sia per la popolazione indigena. In quanto, essi si occupano di estrapolare illegalmente l’oro sul territorio amazzonico. Diventando, in questo modo, una delle cause principali della deforestazione amazzonica, nonché dell’inquinamento delle acque e di molte altre problematiche. Infatti, è proprio a causa dell’azione di questi uomini immorali che le tribù sono state da poco vittima di malattie come la malaria ed altre malattie infettive contagiose. Per non parlare dell’utilizzo del mercurio, elemento considerato nocivo ormai da parecchi anni, che viene utilizzato ancora per separare l’oro dalle sue sedimentazioni.

Come se non bastasse, i minatori illegali diventano anche protagonisti di azioni violente nei confronti della popolazione indigena stessa, parliamo di atti come la violenza sessuale delle loro donne.

Insomma, di fronte a queste considerazioni, probabilmente una visita aliena sarebbe stata di certo più positiva.

Tuttavia, seppur il riconoscimento di questi individui in Jetpack è stato effettuato, sulla questione vi sono ancora alcune domande.

Per esempio il fatto che i Jetpack risultano essere particolarmente ingombranti e rumorosi, fa pensare ad una scelta piuttosto dubbia, visto che stiamo parlando di un territorio abbastanza piccola.

Inoltre, ancora, il Jetpack non gode di un’autonomia di carica prolungata, e quelli visti sembravano essere più potenti del solito. Di conseguenza che si trattasse davvero di minatori illegali, la questione non è ancora stata totalmente risolta.