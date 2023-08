WhatsApp, scopri SUBITO queste 3 funzioni segrete e gratuite

Non risulta semplice per WhatsApp far capire agli utenti che andare al di fuori dell’applicazione può essere pericoloso. Allo stesso tempo più persone continuano ad utilizzare altri espedienti per arricchire la loro esperienza nel mondo della messaggistica e lo fanno tramite alcune piattaforme molto interessanti. Si tratta di applicazioni di terze parti che vanno a portare tante nuove funzionalità agli utenti di WhatsApp, i quali possono riassaporare anche lo spionaggio.

WhatsApp e le funzioni che bisogna scaricare dal web, si tratta di app di terze parti

La prima app in assoluto è sempre la stessa, ovvero quella che prende il nome di Whats Tracker. Una soluzione del genere riesce a soddisfare soprattutto coloro che non vogliono farsi sfuggire nulla, ancora di più quando si tratta di persone a loro care. All’interno di questa applicazione c’è la possibilità di scegliere uno o più numeri di telefono della propria rubrica per effettuare un monitoraggio costante durante il quotidiano.

Un’altra applicazione che potrebbe concedere opportunità maggiori è sicuramente quella che prende il nome di WAMR. Più utenti hanno manifestato molte volte il malumore di dover rinunciare ad alcuni messaggi perché l’interlocutore ha deciso di eliminarli prima che loro li leggessero. Con questa applicazione di terze parti sarà possibile recuperarle siccome li memorizzerà al loro arrivo.

L’ultima applicazione di terze parti da scaricare assolutamente è quella che si chiama oggi Unseen. Intercettare i messaggi in arrivo su WhatsApp è il suo compito, così da proporli all’utente al di fuori. Non risulterete mai online e non aggiornerete l’ultimo accesso.