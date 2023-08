Sono lontani i tempi in cui i PC supercompatti costavano una fortuna. Oggi, chi avesse bisogno di un mini PC per gli utilizzi più svariati non ha che l’imbarazzo della scelta. I prezzi, inoltre, sono molto contenuti rispetto al passato.

Attualmente il colosso Amazon sta proponendo Mini PC Minis Forum ad un prezzo davvero molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mini PC Minis Forum su Amazon

Sebbene esistano molti modelli di mini PC basati su architettura ARM e costruiti attorno ad Android, coloro che preferiscono acquistare un oggetto basato su processore Intel e capace di eseguire Windows, Linux o qualsiasi altro sistema operativo hanno a disposizione una vastissima scelta. Questo Mini PC è alimentato da processore AMD Ryzen 5 5625U. 6 core/12 fili, velocità base 2,3 GHz, fino a 4,3 GHz, cache L2 totale 3 MB, cache totale L3 16 MB. MC560 può combinare il tuo lavoro e la tua vita per l’efficienza.

Fotocamera da 2,5 K con HDR: MC560 utilizza un innovativo design webcam integrato con una fotocamera da 2,5 K a 30 Hz con ottimizzazione HDR. Questo mini PC è dotato di un SSD PCIe3.0 da 512 GB e di memoria RAM DDR4-3200 MHz a doppio canale. Sentitevi liberi di aggiornare in futuro con dischi rigidi PCIe SSD fino a 2 TB e memoria RAM fino a 64 GB.

1 porta Ethernet RJ45 da 2,5 Gigabit, 1 porta USB 3.2 Gen1 di tipo C, 2 USB 3.2 Gen2 di tipo A, 2 DMIC, 2 altoparlanti (3 W), 1 fotocamera QHD a 30 fps, 1 cancellazione CMOS, 1 presa combinata. Insomma, tutto ciò di cui si ha bisogno a soli 429.99 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.