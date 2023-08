La città di Benevento ha aperto le porte ad un progetto super innovativo, tecnologico ed eco-sostenibile.

Stiamo parlando della decisione di installare, nella città, ben quattro panchine “intelligenti”, posizionate nel bel mezzo di Piazza Roma.

Si tratta di un progetto pics, ovvero di un progetto sociale volto a ottimizzare ed innovare i servizi pubblici. Tali progetti, si propongono di trasformare, poco per volta, la città di Benevento, o comunque tutte le altre città a cui sono destinati, in una vera e propria smart city.

Ed è proprio in vista di questo obiettivo che si sono espressi il presidente della commissione Pics, Antonio Picariello ed il Vicesindaco delegato dell’Attuazione del Pics, Francesco De Pierro.

Benevento e i progetti Pics, in dettaglio

Grazie a questo progetto, i cittadini di Benevento, potranno accedere gratuitamente ad una molteplicità di servizi. Quali la possibilità di collegarsi ad internet e ricaricare il proprio dispositivo mobile o il proprio tablet con una presa USB.

Oltre ad avere la possibilità di ricevere informazioni circa la qualità dell’aria, grazie alla presenza di appositi sensori, e ad ottenere notizie sul traffico e sul meteo in tempo reale.

Tuttavia, la presenza di alcune rigature sulle suddette panchine, ha già fatto parecchio preoccupare le persone.

Per il momento, non si tratta di nulla di particolarmente grave da segnalare, ma è necessario ribadire come, anche solo un piccolo segno di inciviltà possa reprimere, in poco tempo, tutto l’entusiasmo e le iniziative creative da parte delle persone. Il cui interesse principale riguarda comunque la rivalutazione del territorio e la tutela della città di Benevento.