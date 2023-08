Anche se sono passate appena due settimane dal lancio della versione beta di Android Auto 10.1, Google ha già pronta la versione 10.2. Ovviamente parliamo sempre della versione di prova, e anche se sono non stati diffusi dettagli ufficiali, chi ha avuto la possibilità di testarla ha già rilasciato qualche impressione personale.

L’aggiornamento, che si definisce Android Auto 10.2.1331 beta, è ancora in via di distribuzione per chi è iscritto al programma di test. Per chi non lo sapesse, che Google “sfrutta” questo programma per avere feedback e opinioni, così da poter apportare eventuali modifiche.

Che cosa caratterizza il nuovo Android Auto 10.2?

Coloro che hanno testato la nuova versione Android Auto, rispetto alla versione precedente, hanno subito notato una velocità di scorrimento tra le schermate più fluida, soprattutto nel momento in cui si passa dal Coolwalk a quella “schermo intero”. In molti in passato si erano lamentati di questo punto, quindi i guidatori si sono dimostrati felici dell’implementazione e del miglioramento di tale funzione.

Per il resto, sembra che non ci sia davvero una novità davvero strabiliante. La nuova animazione di caricamento di Google Assistant resta ancora non disponibile per tutti. La cosa peggiore è che non sa neanche se si sia effettuata una correzione dei bug più diffusi all’interno di Android Auto, come ad esempio quello che blocca la parte bassa dello schermo e la barra delle applicazioni. Un bug non indifferente, considerando che così non si riesce ad interagire nel modo corretto con le app.

Inoltre, dovremmo ancora aspettare per aver la desideratissima scheda meteo sugli schermi orizzontali. Coolwalk, dal canto suo, ha già ovviato a questo problema e Google aveva promesso agli utenti di fare lo stesso, tuttavia, ancora nulla. Ci toccherà attendere.