Se state cercando un ottimo speaker bluetooth da portare in spiaggia, alle grigliate con amici, in barca o semplicemente da tenere nel vostro giardino, Amazon ha la soluzione per voi.

Vogliamo infatti parlarvi dello speaker Bluetooth Sony modello SRSXP500B che è scontato di quasi 100 euro sulla piattaforma, ecco i dettagli.

Sony speaker bluetooth in offerta su Amazon

Divertiti con lo speaker SRS-XP500 attraverso un suono potente ad ampia diffusione. Questo speaker wireless è progettato per offrire bassi ottimizzati e un suono ricco e chiaro, qualunque cosa tu stia ascoltando, grazie all’unità altoparlante X-Balanced e i Tweeter anteriori. Inoltre, per aumentare i bassi, basta premere il pulsante MEGA BASS!.

Possiede luci personalizzabili che si adattano al tuo umore, occasione o ambiente. Scarica all’App Sony Music Center, dove puoi selezionare la tua playist preferita. Inoltre, tramite l’app puoi ottimizzare l’audio attraverso le impostazioni e controllare la musica. Possiede 20 ore di autonomia, ricarica rapida e ricarica dallo smartphone tramite USB.

Rendi la tua festa ancora piu grande con Party Connect tramite Bluetooth. Puoi connettere fino a 100 modelli compatibili di Sony Bluetooth Speaker per divertiti con luci e suono sincronizzati. Questo modello è in offerta a 269.99 euro invece di 350 euro, scontato del 23%. Visita questo link per maggiori dettagli.