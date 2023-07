Ci sono dei momenti estivi in cui il caldo è davvero insopportabile e non parliamo dei momenti in cui ci troviamo in riva al mare che basta un tuffo per rinfrescarsi.

Parliamo dei tragitti casa/lavoro, lavoro/auto, spesa e passeggiate, in cui il caldo dell’asfalto può diventare davvero fastidioso per alcuni di noi. Fortunatamente possiamo ovviare il problema con un bel ventilatore portatile, Amazon ne ha una marea.

Ventilatore portatile: il miglior alleato per i giorni più caldi

Oggi vogliamo parlarvi di due modelli di ventilatori portatili proposti da Amazon ad un ottimo prezzo. Il primo assomiglia molto ad una “borsetta”, si chiama Alacris e dispone di 3 velocità di utilizzo, è regolabile l’inclinazione e si ricarica tramite USB. Dimensione ultra-mini e peso di soli 108g, è molto comodo da portare in mano o in borsa e in tasca.

Il prezzo è di soli 9.99 euro, praticamente nulla considerando che ci terrà lontani da quella terribile afa a cui andiamo incontro in certi orari della giornata. Seguite questo link per maggiori dettagli.

Il secondo ventilatore di cui vogliamo parlarvi è della marca Wowgo e attualmente è scontato del 38% arrivando a costare solo 14.99 euro invece di 23.99 euro.

Anche in questo caso è possibile scegliere tra 3 diverse velocità, bassa velocità, media velocità e alta velocità. È possibile regolare la velocità secondo le necessità premendo il pulsante. Il tempo di lavoro può essere di 3-9 ore con una singola carica. La maniglia del ventilatore è regolabile a 180°, può essere facilmente utilizzata come ventilatore a mano, ventilatore da tavolo pieghevole o come ventilatore da collo con la catena regolabile in lunghezza. Visitate quest’altro link per maggiori dettagli.