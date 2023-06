Motorola RAZR 40 Ultra, due telefoni in un solo pieghevole

Vi mancava il design a conchiglia? Oggi di parla di uno dei capostipiti in questo senso, ovvero di Motorola. Con il suo nuovo pieghevole RAZR 40 Ultra, il colosso vuole cambiare il segmento, modificando le carte in tavola.

Motorola RAZR 40 Ultra: Design e materiali

Lo smartphone è super sottile, ovviamente soprattutto da aperto. Rispetto al modello precedente è stato ristretto e allungato. Il Motorola RAZR 40 Ultra ha una cerniera che funziona davvero molto bene permettendo di fermare il display in tantissime angolazioni. L’unica pecca è che nel momento dell’apertura, non ci sarà molta fluidità.

La nostra colorazione è la Infinite Black con retro in vetro, il che fornisce un gioco di luci molto particolare. Ci sono anche altre due colorazioni disponibili in rosso e blu.

Caratteristiche tecniche e fotocamera

Grazie all’ampio display da 3.6 pollici P-OLED sull’esterno tutto cambia. Si può infatti fare tutto da qui con la possibilità di chiamare, aprire WhatsApp e tutte le altre applicazioni e molto altro ancora senza aprire lo smartphone. Già dallo schermo esterno è possibile apprezzare alla grande l’ottimizzazione del software basato ovviamente su Android.

Qui ci sono due fotocamere: una da 12 MP con OIS e l’altra da 13 MP con ultra-grandangolare e macro. C’è anche il flash LED singolo. Internamente ecco una camera da 32 MP per i selfie, che possiamo scattare piegando lo smartphone a “L”. I risultati sono ottimi anche se il RAZR 40 Ultra non è ancora al livello della concorrenza. Ottimi scatti in condizioni di luce precaria e soprattutto davvero ottime le modalità presenti.

Per quanto riguarda il display interno, quello pieghevole, siamo su 6.9 pollici in FullHD+ P-OLED con 413 ppi. Tutto è sostenuto dalla batteria da 3800 mAh che ci ha permesso di arrivare tranquillamente al giorno dopo senza ricaricarlo. Presenti la ricarica rapida a 30W e la ricarica wireless a 5W.

Conclusioni finali

Il prezzo è di 1199 euro a listino, in linea con la tipologia. Rispetto alla concorrenza, vale la pena spendere questi soldi visto che Motorola sta dando qualcosa in più sotto quest’aspetto. Otterrete un gran guadagno in termini di produttività e, perché no, anche nell’estetica.