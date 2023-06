Le monete rare possono davvero rendervi ricchi, è chiaro si tratta assolutamente di casi estremi e isolati, ma esistono esemplari talmente ricercati dal pubblico dei collezionisti, che potrebbero anche valere fino a 15 milioni di dollari, cifre fuori da ogni logica e cognizione di causa.

Come al solito, è bene ricordare che i valori indicati sono da considerarsi solo nel momento in cui l’esemplare in vendita rispetti determinati requisiti, come appunto perfette condizioni estetiche, ancora meglio se non è mai (o poco) circolato, senza difetti o problematiche di alcun tipo. Il tutto deve essere condizionato dall’avere la fortuna di trovare il giusto collezionista, disposto ad investire una specifica cifra per l’acquisto finale.

Le offerte Amazon sono disponibili in esclusiva assoluta, scoprite i prezzi più bassi che potete trovare disponibili solamente a questo link.

Monete rare, l’esemplare più costoso al mondo

L’esemplare che al giorno d’oggi detiene la palma di più costoso al mondo è il Double Eagle, una bellissima moneta d’oro da 20 dollari, risalente addirittura al 1933, su cui troviamo l’animale che simboleggia la libertà: un’aquila in volo. Il modello in oggetto è l’ultimo ad essere stato coniato in oro, infatti lo stesso anno, per risollevare l’economia americana dalla depressione, il presidente Roosevelt decise di fonderle recuperando l’oro con cui erano state forgiate.

Secondo l’ultimo censimento del 2003, nel mondo ne esistevano solamente 10 esemplari, nove di questi sono stati distrutti, mentre l’ultima è stata battuta all’asta. Il valore raggiunto è davvero incredibile: 15 milioni di dollari. Una cifra incredibile, la più alta mai vista nel mondo della numismatica.