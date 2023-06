Monete e SIM che vi faranno guadagnare migliaia di euro

L’interesse di vari collezionisti può essere relativo ad oggetti di cui qualcuno magari mai si interesserebbe. È il caso di tutti coloro che in giro per il mondo non fanno altro che cercare quelle monete che potrebbero valere migliaia di euro, vista la loro rarità o magari alcuni segni contraddistintivi.

Molto spesso quindi scavare all’interno dei cassetti in casa propria per cercare qualcosa di dimenticato potrebbe avere senso. Non tutti gli utenti sono coscienti di poter trovare improvvisamente tra le loro mani quella che potrebbe essere una piccola fortuna. Bisogna infatti sapere che alcune monete possono portare grandi guadagni, come nel caso di un esemplare che, diversi anni fa, valeva solo 500 lire. Questa moneta, coniata nel 1957, viene definita attualmente “500 lire caravelle“.

Tutte le persone che hanno la fortuna di averla, noteranno sull’altra faccia le tre famose barche con le quali furono scoperte le Americhe. Non tutti sanno che il valore di una moneta del genere può arrivare addirittura a 12.000 €, ma bisogna che rispetti determinate condizioni. Per ricevere questa cifra dai collezionisti, bisognerà tenere la moneta conservata in stato fior di conio.

Oltre alle monete ci sono anche le schede SIM che possono valere più di 1000 €

Sapevate che se avete una scheda SIM con un numero particolare potrebbe valere diverse migliaia di euro?

È questo il caso di tutti quei numeri che sono formati da cifre che si ripetono per più volte o da strane sequenze del tutto inusuali. La sequenza numerica di un numero telefonico di TIM (33Y XXXXXXX) è stata venduta ad un’asta benefica per un valore di 8600 €.