Chiavetta USB con sensore per le impronte in OFFERTA shock su Amazon (-35%)

Una chiavetta USB con integrato il lettore per le impronte digitali? non è un film di spionaggio o pura fantasia, ma la realtà dei fatti con la quale tutti noi possiamo scontrarci nel momento in cui decidiamo di collegarci ad Amazon per completare l’acquisto di un prodotto di buona qualità generale.

Chiavetta USB con lettore per le impronte digitali, sentitevi James Bond

Con la chiavetta USB di Hivision vi potete davvero sentire un po’ James Bond, la pen drive è caratterizzata dalla presenza di un sensore per le impronte digitali nella parte superiore, che la rende speciale ed unica nel suo genere. Il listino di 29 euro è abbattuto dalla presenza in pagina di un coupon da applicare (pari al 35% del listino), riuscendo così a spendere alla fine solamente 17,99 euro.

La velocità di scrittura/lettura è elevata, si tratta a tutti gli effetti di una pen drive da 32GB compatibile con lo standard USB3.0, realizzata in metallo (molto resistente ed elegante), con cappuccio in plastica per proteggere il connettore. Il funzionamento è semplicissimo, è a tutti gli effetti plug&play, con velocità massima di 180Mbit/s; l’unica differenza risiede più che altro nella presenza di un lettore per le impronte digitali, con possibilità di memorizzarne fino a 10 (in modo tale da fornire più accessi contemporaneamente ad altrettante persone).