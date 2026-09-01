ASUS ROG Raikiri II al minimo storico: 153€ con stick TMR

Chi passa ore sul divano o alla scrivania con un pad in mano conosce bene il problema del drift, ed è proprio qui che ASUS ROG Raikiri II prova a mettere una pezza definitiva: il controller scende a 153,23€ su Amazon rispetto ai 193,29€ di listino, con uno sconto del 21% che corrisponde a 40,06€ risparmiati. Non un ribasso qualsiasi, visto che si tratta del prezzo più basso mai toccato da questo modello.

Il cuore della questione sta negli stick. I joystick TMR nascono per mantenere movimenti accurati nel tempo e contrastare quella deriva fastidiosa che, dopo mesi di utilizzo intenso, trasforma un pad affidabile in un oggetto da cestinare. Rispetto alle soluzioni a effetto Hall consumano anche meno energia, il che significa una combinazione piuttosto azzeccata tra precisione e durata, soprattutto per chi vive di sparatutto, action e giochi di guida.

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Velocità di risposta e micro switch, dove si sente la differenza

In modalità PC entra in gioco la tecnologia wireless ROG SpeedNova, capace di raggiungere una frequenza di polling a 1000 Hz. Tradotto in termini pratici: gli input vengono rilevati in modo rapidissimo, e nelle partite più concitate quel margine si nota. Non è marketing fine a se stesso, è la differenza tra un colpo che parte quando serve e uno che arriva mezzo istante dopo. Il resto della componentistica segue la stessa logica. D-Pad, pulsanti ABXY, dorsali e comandi posteriori adottano micro switch con attivazione immediata e un feedback tattile ben percepibile, di quelli che si sentono sotto il polpastrello senza dover indovinare se il comando è passato oppure no. Una scelta che va incontro a chi gioca in modo aggressivo e vuole conferme immediate.

Tri-Mode, quattro tasti dietro e trigger che cambiano faccia

Sul fronte collegamenti, la connettività Tri-Mode lascia libertà di scelta tra RF, Bluetooth e USB-C cablato a bassa latenza, sia su PC sia su ROG Xbox Ally. Per Xbox il controller è certificato tramite USB-C oppure connessione RF a 2,4 GHz, una configurazione pensata per chi alterna console e computer e non ha nessuna voglia di comprare due periferiche diverse. Il cavo resta la scelta più sensata quando si vuole azzerare ogni possibile ritardo, mentre la modalità RF libera la scrivania mantenendo una risposta rapida. Il Bluetooth, dal canto suo, allarga le possibilità sul PC quando si preferisce una configurazione essenziale, senza dongle e senza fronzoli. Sul retro trovano posto quattro pulsanti completamente programmabili, raggiungibili senza staccare le dita da levette e comandi principali. Ci si possono assegnare azioni ricorrenti, cambi d’arma, scorciatoie varie, riducendo i movimenti inutili nelle sequenze più veloci. È il tipo di dettaglio che sulle prime sembra superfluo e poi diventa difficile da abbandonare.

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Perché questo prezzo merita attenzione

Anche i trigger cambiano comportamento a seconda delle esigenze: la corsa breve tramite microswitch è pensata per gli input rapidi, mentre il sensore TMR a corsa completa restituisce un controllo molto più graduale. Passando da uno sparatutto a una gara automobilistica non si è costretti ad accettare la stessa identica risposta, e chi gioca a generi diversi nella stessa serata capirà al volo il vantaggio.

Con 153,23€ di spesa contro i 193,29€ del listino, Raikiri II si rivolge soprattutto a chi utilizza spesso Xbox e PC e vuole più margine di personalizzazione rispetto a un pad standard. Il minimo storico raggiunto rende l’occasione interessante per chi stava valutando un salto di qualità e finora aveva rimandato per via del prezzo pieno.