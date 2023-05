Canone Rai 2024, il nuovo anno potrebbe portare seri cambiamenti

sponsor

Dal 2024, il Canone Rai potrebbe non essere più incluso nella bolletta della luce, a seguito delle dichiarazioni del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Dal 2016, questo viene pagato tramite la bolletta elettrica, grazie a una decisione presa dal Governo Renzi per contrastare l’evasione fiscale. La misura ha permesso di ridurre il canone da 113 a 90 euro all’anno. Ma ben presto ci saranno delle novità.

Canone Rai 2024: come disdirlo?

Il Canone Rai è tuttavia considerato uno dei balzelli più odiati dagli italiani. Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti e leader della Lega, ha criticato più volte il pagamento della tassa e ha promesso di lavorare per abolirlo o cambiare le modalità di pagamento per il 2024. Bruxelles sostiene che pagare il Canone Rai insieme alla bolletta della luce sia un “onere improprio” e chiede più concorrenza e trasparenza.

L’attuale sistema ha però aumentato le entrate per la Rai e ridotto l’evasione del Canone, poiché è difficile evitare il pagamento della bolletta della luce. Il Decreto Energia dello scorso aprile prevedeva una modifica delle modalità di pagamento del Canone Rai, ma un ritorno ai vecchi bollettini potrebbe far aumentare nuovamente il tasso di evasione.

Alcune ipotesi prevedono il pagamento del Canone Rai tramite la dichiarazione dei redditi, affidandolo a società regionali o eliminando la tassa a carico dei cittadini, come avviene in alcuni Paesi europei. Nel Regno Unito e in Svizzera, ad esempio, sono società incaricate dallo Stato a provvedere alla riscossione. In Italia, alcune persone vorrebbero cancellare il Canone Rai a causa dell’aumento dei canali a pagamento o del passaggio al digitale terrestre. Tuttavia, la concorrenza delle piattaforme in streaming e il minor ricorso ai canali pubblici non sono motivi validi per non pagare il Canone Rai. Chi non possiede più un televisore può invece disdire l’abbonamento.

Per disdire il Canone Rai, è sufficiente inviare il modulo di disdetta all’Agenzia delle Entrate e fornire eventuali prove del fatto che non si possiede più una TV. Se continua ad apparire sulla bolletta dopo la disdetta, il cittadino ha diritto a chiedere il rimborso.