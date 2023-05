Audi, ecco perché il logo del brand è composto da 4 anelli

sponsor

Lo stemma dell’Audi, caratterizzato dai quattro anelli sovrapposti orizzontalmente, è uno dei simboli più riconoscibili nel settore automobilistico. Ma quali sono le origini di questo distintivo logo e cosa rappresenta? La risposta si trova nella storia dell’azienda tedesca.

Audi: la storia del noto brand risale a un secolo fa

L’iconico logo fu introdotto quasi un secolo fa, quando la casa automobilistica DKW si fuse con altre tre aziende per dar vita all’Audi. I quattro anelli rappresentano le quattro case automobilistiche tedesche coinvolte in questa fusione: Horch, Audi, Wanderer e DKW.

Tra queste, la più antica era Horch & Cie. Motorwagen Werke AG, fondata da August Horch nel 1901, che in seguito sarebbe diventata Audi AG. La Wanderer Werke AG fu fondata nel 1911, sette anni dopo la Dampf-Kraft-Wagen (DKW). L’Audi, così come la conosciamo oggi, nacque dalla fusione di queste quattro case automobilistiche nel 1932.

Lo stemma originale risale proprio a quell’anno e, nel corso del tempo, ha subito diverse modifiche. La versione attuale è stata adottata nel 2009. Oggi, i quattro anelli sono sinonimo di qualità e affidabilità nel mondo automobilistico. La casa tedesca è famosa per la sua attenzione ai dettagli e per la precisione con cui produce i propri veicoli, caratteristiche che si riflettono nel design semplice ma efficace del suo logo. L’Audi è riuscita a consolidare la sua reputazione grazie all’impegno costante nel garantire eccellenza e innovazione in ogni modello prodotto, e il suo inconfondibile stemma ne è la rappresentazione tangibile.

