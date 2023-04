Sky e DAZN gratis, per quanto riguarda il mondo legato all’IPTV, hanno davvero le ore contate, le ultime novità e decisioni del Governo Italiano, lasciano effettivamente intendere una nuova stretta nei confronti sia di coloro che trasmettono il segnale, ma anche degli utenti che decidono di fruirne.

Recentemente una nuova operazione della Guardia di Finanzia ha portato alla chiusura di oltre 500 risorse legate al mondo della pirateria, spesso distribuite sui canali Telegram (ma non solo), con arresti e sanzioni amministrative a decine di utenti. Il fenomeno, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è molto più ampio del previsto, infatti sono circa 5 milioni i consumatori che ad oggi utilizzano l’IPTV per accedere a contenuti illegali, con una perdita di più di 1 miliardo di euro annui per le aziende del settore.

IPTV, le nuove decisioni del Governo

La morsa attorno alla pirateria si stringe non solo con le operazioni della Guardia di Finanza, ma anche le decisioni del Governo di dare più poteri all’AGCOM, la quale d’ora in poi potrà richiedere al fornitore della rete di bloccare immediatamente la connessione a portali e siti che trasmettono contenuti illegali, anche in un intervallo temporale di soli 5 minuti. La tempestività è elemento fondamentale per riuscire a ridurre al massimo il fenomeno, riuscendo altresì a rintracciare più rapidamente chi ogni giorno si adopera per aggirare illegalmente il sistema. Come vi dicevamo, IPTV con Sky e DAZN gratis hanno davvero le ore contate.