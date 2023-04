Vodafone è, sotto molti aspetti, il miglior operatore telefonico d’Italia, almeno per quanto riguarda la diffusione della rete sul territorio, ed anche la sua ottima velocità di connessione, che ogni giorno permette a tantissimi consumatori di navigare in assoluta libertà.

L’altro lato della medaglia riguarda un prezzo di vendita delle singole offerte più alto del normale, per questo motivo è fondamentale approfittare delle operator attack, ovvero soluzioni pensate esclusivamente per specifici utenti che si trovano in condizioni d’uscita da operatori selezionati, generalmente disponibili a prezzi molto più bassi del normale.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid potete trovare coupon Amazon gratis e grandi offerte esclusive, premete qui per entrare subito.

Vodafone, la promozione che tutti devono attivare

Se volete accedere ad una promozione Vodafone dal migliore rapporto qualità/prezzo, non dovete fare altro che affondare le mani nelle Vodafone Silver, soluzioni che hanno un costo fisso di soli 7,99 euro al mese (da pagare con credito residuo), disponibili in due varianti: con 150 giga o 200 giga di traffico (in questo secondo caso costa 9,99 euro).

Oltre alla normale navigazione in rete, la promozione offre la possibilità di godere di infiniti messaggi e minuti, che potranno essere utilizzati liberamente sul territorio nazionale. Indipendentemente dalla variante selezionata, ricordiamo comunque che è prevista la possibilità di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi (non parliamo quindi di vincoli contrattuali), e sopratutto che i primi 6 mesi sono assicurati senza rimodulazioni.

La richiesta di attivazione, come vi abbiamo più volte anticipato, potrà essere presentata in via esclusiva nei negozi fisici sul territorio, al momento non è possibile richiedere la suddetta promozione sul sito.