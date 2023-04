Hyundai, il piano per diventare terzo produttore di veicoli elettrici nel 2030

Hyundai Motor Group , ha questa volta annunciato qual è il suo obiettivo: l’azienda, intesa come tutto il gruppo, mira a diventare uno dei primi 3 produttori di veicoli elettrici al mondo entro il prossimo 2030 . Il tutto grazie alle vendite dei modelli EV di Hyundai ma anche di Kia e Genesis. L’annuncio è arrivato ufficialmente durante la cerimonia di inaugurazione di un impianto di Purpose Built Vehicle (PBV) appartenente a Kia in Corea.

Verranno inoltre investiti 24.000 miliardi di KRW nell’industria nazionale dei veicoli elettrici tramite Hyundai, Kia e Hyundai MOBIS entro l’anno 2030.

Il Gruppo ha fatto sapere l’intenzione di ampliare in maniera significativa la produzione annuale di EV in Corea fino a toccare quota 1,51 milioni di unità. Anche il volume globale sarà aumentato a 3,64 milioni di unità entro il 2030. Per aumentare inoltre la capacità produttiva nazionale, ,Kia ha scelto di costruire un nuovo stabilimento. Questo sarà dedicato alla produzione di PBV elettrici, ma anche all’ampliamento della catena di produzione di EV. Ricerca e sviluppo inoltre saranno i principali punti in cui Hyundai Motor Group investirà significativamente.

Saranno quindi tante anche le attività per velocizzare lo sviluppo di piattaforme per la nuova generazione e per migliorare le prestazioni del parco auto elettrico. Le società si occuperanno di costruire in maniera attiva anche un’infrastruttura di ricarica ad alta velocità per rendere più semplice l’utilizzo del EV. In via di ampliamento anche il sostegno ai fornitori al fine di svolgere un ruolo primario nel velocizzare la transizione verso l’elettrico da parte dell’industria dei ricambi auto contribuendo alla crescita in termini di qualità dell’industria automobilistica coreana.