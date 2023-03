La conferenza WWDC 2023 rappresenterà il momento in cui Apple dialogherà direttamente con gli sviluppatori di tutto il mondo. L’azienda di Cupertino solleverà il sipario sulle novità hardware e software dell’ecosistema della mela, mostrando le novità in arrivo nel corso dell’anno.

Al momento le informazioni riguardanti la WWDC 2023 sono ancora molto limitate. L’azienda guidata da Tim Cook non ha ancora rivelato la data in cui si terrà la conferenza. Tuttavia, guardando al recente passato, è possibile provare ad immaginare quale sarà il periodo di riferimento per gli importanti keynote.

Un altra grande incognita però è anche il tema della WWDC 2023 di quest’anno. Le aspettative sono molto alte e si cerca di immaginare quale sarà il device o la funzionalità che rappresenterà l’apice della tecnologia Apple.

Scopriamo quali sanno le novità Apple che saranno svelate al WWDC 2023, da iOS 17 al nuovo MacBook Air con SoC M3 passando per la Realtà Virtuale

Gli analisti sembrano concordi nell’indicare che Apple possa presentare il tanto atteso headset chiamato Reality Pro. Il device è pensato per proiettare l’azienda nel mondo della Realtà Virtuale.

Negli scorsi mesi, i rumor trapelati, hanno confermato alcuni problemi nello sviluppo dell’headset. Finalmente però, sembra che Apple abbia risolto tutte le problematiche e quindi potremmo vedere il device al WWDC 2023.

Inoltre, le novità in arrivo per gli sviluppatori e la community riguardano anche gli aggiornamenti software. L’azienda di Cupertino presenterà iOS 17, watchOS 10, macOS 14, tvOS 17 e iPadOS 17. La nuova lineup permetterà di aggiornare tutti i device della mela con nuove funzionalità e servizi.

Passando ai prodotti hardware, Apple sta attualmente sviluppando una versione aggiornata del MacBook Air. Questo laptop potrà contare sulla presenza del SoC M3 che garantirà un incremento di potenza e autonomia. Molto probabilmente verrà svelato anche il nuovo MacBook Air da 15 pollici per migliorare la produttività in mobilità.