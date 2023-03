Dopo alcune primissime indiscrezioni emerse nel corso delle precedenti settimane, ora Netflix ha dato la conferma ufficiale. La nota serie televisiva You riceverà molto presto una quinta stagione. Questa, però, sarà l’ultima per Joe Goldberg. Vediamo qui di seguito i dettagli.

You, è stato confermato da Netflix l’arrivo della quinta e ultima stagione

Le vicende dell’omicida più famoso di Netflix stanno finalmente per giungere ad una conclusione. Come già accennato in apertura, infatti, la nota serie televisiva You riceverà una quinta ed ultima stagione. Le vicende del protagonista pluriomicida Joe Goldberg giungeranno quindi ad una conclusione.

Per la nuova e ultima stagione, non ci sarà più la showrunner Sera Gamble. A lei subentreranno infatti Michael Foley e Justin W. Lo. La Gamble sarà infatti impegnata in altri progetti e per questo dirà addio alla serie: “Mentre faccio un passo indietro come showrunner per concentrarmi su nuovi progetti, sono immensamente grata al co-creatore e genio a tutto tondo Greg Berlanti, a Caroline Kepnes [l’autrice del romanzo da cui è tratta la serie ndr.], ai miei amici di Berlanti Productions e Alloy Entertainment, e ai nostri partner di Warner Bros e Netflix”.

“Realizzare la serie insieme ai nostri sceneggiatori, produttori, registi, cast e troupe è stato un onore ed è stato incredibilmente divertente. E mi sento fortunato ad aver lavorato con un artista dotato e premuroso come Penn Badgely. Sono orgogliosa di ciò che tutti abbiamo realizzato e mi sento privilegiata a passare il testimone. Sono entusiasta di guardare e supportare il team di YOU mentre portano il viaggio di Joe Goldberg alla sua conclusione deliziosamente contorta”.