A partire dal prossimo mese di aprile 2023, l’operatore Tim lancerà delle nuove promozioni ad personam denominate Unlimited Day 5G, Unlimited 3Day 5G e Unlimited Week 5G, tutte composte da minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con un costo una tantum.

Nel dettaglio, si tratta di TIM Unlimited Day 5G a 2,99 euro una tantum, TIM Unlimited 3Day 5G a 5,99 euro una tantum e TIM Unlimited Week 5G a 9,99 euro una tantum. Scopriamo insieme cosa comprendono.

Tim: ecco le offerte di aprile

Solitamente, le offerte di questa tipologia vengono proposte in specifiche occasioni ad alcuni già clienti TIM, ad esempio tramite campagne SMS dedicate. Con queste nuove promozioni ad personam con tutto illimitato, sarà prevista come detto una durata temporanea, con disattivazione automatica alla scadenza.

Si specifica inoltre che non verrà richiesto alcun costo di attivazione, ma esclusivamente il costo una tantum previsto dalla rispettiva promo. La prima promozione è la Unlimited Day 5G con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati in 5G al costo di 2,99 euro una tantum per 1 giorno.

Troveremo poi la Unlimited 3Day 5G che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati in 5G al costo di 5,99 euro una tantum per 3 giorni. Ed infine la Unlimited Week 5G con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati in 5G al costo di 9,99 euro una tantum per 7 giorni.