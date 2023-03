Il 2022 è un anno da ricordare per Automobili Lamborghini. L’azienda di Sant’Agata Bolognese ha superato tutte le aspettative economiche, migliorando ulteriormente le performance raggiunte nel 2021 e confermando il trend positivo degli ultimi anni.

Le vetture consegnate durante l’anno sono state in totale 9.233, una cifra mai registrata prima d’ora. L’incremento della produzione ha permesso anche di aumentare il fatturato che, per la prima volta nella storia del brand, supera i 2 miliardi di euro.

In totale, il fatturato del 2022 è stato di 2,38 miliardi di euro, con un aumento del 22% rispetto al 2021. Basta guardare agli scorsi anni per scoprire che negli ultimi sei anni il fatturato è più che raddoppiato.

Automobili Lamborghini ha chiuso l’anno finanziario 2022 con un aumento del fatturato e delle supercar vendute in tutto il mondo

Il margine operativo raggiunge il valore record del 25,9%, che si conferma come il migliore nel settore relativo al lusso automobilistico. Anche il risultato operativo segna un incremento del 56% rispetto al 2021 con una cifra pari a 614 milioni di euro.

Andando a guardare i modelli più apprezzati realizzati da Automobili Lamborghini, a trainare le vendite troviamo il Super SUV Urus con 5367 modelli consegnati e un aumento del 7% rispetto al 2021. A seguire c’è Huracán con 3113 modelli consegnati e un +20% rispetto al 2021. Infine, troviamo Aventador con 753 modelli consegnati e completando così il ciclo di vita del prodotto,

Tutti i mercati di riferimento per il brand di Sant’Agata Bolognese hanno fatto registrare un incremento e i maggiori acquirenti si confermano quelli Statunitensi con 2721 vetture consegnate. A seguire troviamo Chinese Mainland, Hong Kong & Macao (1018 vetture), Germania (808 vetture), Regno Unito (650 vetture) e Giappone (546 vetture consegnate).

Le dichiarazioni

Come dichiarato da Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, commenta: “Continua la nostra crescita aziendale e, anche per il 2022, possiamo confermare con orgoglio il raggiungimento di obiettivi di altissimo livello. Questi numeri arrivano in un anno molto importante per l’azienda, che coincide con l’anniversario dei 60 anni dalla nascita e l’ingresso nella seconda parte del programma Direzione Cor Tauri: il più importante piano di investimenti che guiderà il nostro percorso di crescita, migliorando ulteriormente la nostra performance finanziaria, il valore del nostro brand e della nostra azienda. Il 2023 rappresenterà un anno ricco di sfide e di cambiamenti che siamo pronti ad affrontare spingendoci sempre oltre. Abbiamo la possibilità di focalizzarci sui prossimi obbiettivi anche grazie ad una lista d’attesa di 18 mesi che ci consente di proiettarci ai traguardi futuri con fiducia e tranquillità. Un momento di grande valore per Lamborghini che, continuando a perseguire questo percorso di crescita, resterà nella storia.”

Anche Paolo Poma, Managing Director e CFO di Automobili Lamborghini, ha commentato i risultati finanziari: “In questi anni, caratterizzati da una situazione economica e geopolitica difficile, abbiamo avuto l’occasione di dimostrare la nostra resilienza e la capacità di lavorare per raggiungere risultati economico-finanziari eccellenti. Il 2022 è stato l’esercizio migliore di sempre su tutte le metriche finanziarie e di business. Questo ci permette di guardare con ottimismo al percorso di crescita del nostro brand e della nostra azienda.”