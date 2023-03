ho. mobile, avete tempo fino al 30 Aprile per usufruire delle nuove promo

A partire dal 21 marzo 2023, ho. Mobile ha introdotto tre nuove offerte mensili con minuti e SMS illimitati e diversi pacchetti dati, specificamente per i clienti che provengono da iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali. Queste offerte saranno disponibili fino al 30 aprile 2023, salvo eventuali proroghe.

ho. mobile: le promozioni più richieste del mese

Le nuove offerte in dettaglio sono:

ho. 6.99 130 Giga: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico internet mobile in 4G a 6,99 euro al mese. ho. 7.99 180 Giga: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 180 Giga di traffico internet mobile in 4G a 7,99 euro al mese. ho. 9.99 230 Giga: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 230 Giga di traffico internet mobile in 4G a 9,99 euro al mese.

Le offerte possono essere attivate nei punti vendita fisici e online sul sito ufficiale dell’operatore, e fanno parte della gamma “Super Giga +30GB”, poiché includono 30 Giga al mese in più rispetto alle offerte precedenti.

Per i clienti che provengono da Kena, DigiMobil, Feder Mobile ed Enegan, resta disponibile l’offerta ho. 7.99 150 Giga, con minuti e SMS illimitati e 150 Giga di traffico internet mobile in 4G a 7,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che desiderano attivare un nuovo numero, sono disponibili le offerte ho. 6.99 50 Giga e ho. 8.99 150 Giga, con minuti e SMS illimitati e rispettivamente 50 e 150 Giga di traffico internet mobile in 4G. Quanto a coloro che provengono da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, la compagnia propone le offerte ho. 11.99 50 Giga e ho. 13.99 150 Giga, con minuti e SMS illimitati e rispettivamente 50 e 150 Giga di traffico internet mobile in 4G.

I costi di attivazione variano in base al target di clienti. Per le offerte in portabilità da iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali, non sono previsti costi di attivazione. Per i nuovi numeri o coloro che provengono da TIM, WindTre e Very Mobile, il costo di attivazione è di 9 euro, mentre per i clienti provenienti da Vodafone è di 29 euro.