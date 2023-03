Parlare di illusioni ottiche è sempre divertente, sia perché possono indirettamente spiegare i meccanismi che regolano le nostre percezioni, ma anche perché vanno a stimolare il nostro ingegno nel tentativo comunque di risolvere enigmi spesso inspiegabili.

L’illusione ottica di cui vi parliamo oggi è stata volutamente creata per confondere il vostro cervello, andando a metterlo alla prova con un test che vuole indubbiamente stabilire quale sia il livello mentale, mantenendolo sempre attivo e pronto a tutto. Discorso diverso dalle immagini create da psicologi, il cui obiettivo, come dicevamo nel paragrafo precedente, è quello di spiegare come si comporti il nostro organismo.

Illusione ottica, come è il dinosauro?

Una semplice figura nera su sfondo bianco può generare non pochi grattacapi nell’utente finale, in questa immagine troviamo un dinosauro, a prima vista sembrerebbe l’amatissimo T-Rex, con una semplice domanda: da che parte è girato?.

Una illusione che gioca sapientemente con la prospettiva ed anche il punto di vista, e che richiede non poca attenzione da parte del risolutore finale, il quale si ritrova a dover prendere in considerazione un’immagine completamente privata di dettagli o punti di riferimento, ad esempio oggetti che fungono da contorno, che sarebbero risultati fondamentali per la corretta risoluzione della stessa.

Se siete arrivati a questo punto senza riuscire a dare una risposta definitiva, vi possiamo dire che il T-Rex è girato da entrambe le parti, in effetti dipendentemente dal punto di vista, lo si potrà vedere posizionato anteriormente o posteriormente. Una impostazione che differisce dal classicismo visto in passato, ma comunque sempre affascinante e pronta a far impazzire gli amanti di enigmi di vario genere.