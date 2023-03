Il produttore cinese Huawei continua ad ampliare la sua proposta di prodotti, non solo smartphone. Nel corso delle prossime settimane l’azienda annuncerà infatti un nuovo tablet. Si tratta in particolare del prossimo Huawei MatePad 11 2023. In queste ultime ore, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato non pochi dettagli sulle presunte specifiche tecniche.

Huawei MatePad 11 2023, ecco le specifiche secondo Digital Chat Station

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station si è lasciato sfuggire numerosi dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche del prossimo tablet a marchio Huawei. Il prossimo Huawei MatePad 11 2023, in particolare, dovrebbe contare sulla presenza di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 11 pollici. La risoluzione dovrebbe essere pari a 2560 x 1600 pixel e dovrebbe essere presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Le prestazioni sembra che saranno invece affidate ad un ottimo processore di casa Qualcomm. Dovrebbe trattarsi del soc Snapdragon 870 e quest’ultimo dovrebbe essere supportato da tagli di memoria comprendenti 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno. La batteria dovrebbe avere una capienza di 7250 mah e dovrebbe supportare la ricarica rapida da 22.5W. Il sistema operativo dovrebbe essere HarmonyOS 3.1 e dovrebbero essere disponibili numerose colorazioni, tra cui nero, blu, bianco e viola.

Si tratta di specifiche tecniche davvero notevoli e che ricordano parte di quelle che saranno presenti sul rivale Oppo Pad 2. Avremo sicuramente maggiori informazioni su questo Huawei MatePad 11 2023 domani 23 marzo, dato che l’azienda terrà un evento di presentazione molto importante durante cui presenterà la nuova serie di smartphone Huawei P60.