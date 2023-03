In seguito alle segnalazioni di Iliad Italia, il Giurì della Pubblicità ha ordinato a Vodafone di rimuovere alcuni claim presenti sul proprio sito ufficiale.

Con questi claim l’operatore rosso pubblicizzava sul suo sito il meccanismo di convergenza Infinito Insieme, mentre il Giurì non ha preso provvedimenti sulla pubblicità del Wi-Fi Calling di WINDTRE e su quella della Fibra fino a 10 Gbps di TIM. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone dovrà eliminare dei claim sul proprio sito

A rendere noto il provvedimento è stato proprio il Giurì con la pubblicazione sul sito di IAP delle pronunce numero 11/2023 (Vodafone), numero 12/2023 (WINDTRE) e numero 13/2023 (TIM) dello scordo 14 marzo 2023. Le pronunce dell’organo in questione arrivano dopo le segnalazioni da parte dell’operatore Iliad. Quest’ultimo accusava Vodafone della violazione degli Articoli 2 e 15 del Codice di Autodisciplina.

L’accusa di Iliad si concentrava principalmente sui claim presenti nella pagina del sito Vodafone che illustra Infinito Insieme, il nuovo meccanismo di convergenza fisso mobile dell’operatore disponibile dal 10 Ottobre 2022 che consente sempre di ottenere Giga illimitati 5G per le linee mobili associate alla linea fissa ma permette inoltre di scegliere se pagare il costo della SIM anche fuori dalla fattura del fisso. Iliad evidenzia che Vodafone dovrebbe fornire la dimostrazione della veridicità dei dati sui quali fonda la sua comunicazione commerciale.

Iliad lamentava che Infinito Insieme è prospettata come sottoscrivibile da parte di chiunque scelga di affidarsi all’operatore Vodafone. In realtà invece ci sarebbero forti limitazioni a causa di una comunicazione non chiara, secondo Iliad. Iliad sottolineava inoltre che al potenziale cliente “non è data neppure la possibilità di verificare se il dispositivo sia abilitato e se la zona di suo interesse rientri nella copertura di Vodafone 5G”.