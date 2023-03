Apple: il visore ancora non è pronto

Il CEO Tim Cook e il responsabile delle operazioni Apple, Jeff Williams sono in prima linea per spingere il lancio del visore AR/VR entro la fine dell’anno.

Il visore in questione però, non sembrerebbe essere sulla buona strada verso il lancio. Nonostante Cook lo desideri intensamente, dovremo ancora attendere un po’ prima di vederlo.

Apple: il lancio del visore è ancora lontano

Secondo il Financial Times, il team di progettazione industriale di Apple ha avvertito la dirigenza che i dispositivi della categoria “visori” non sono ancora pronti per il lancio e che ci vuole ancora tempo per presentare un prodotto perfettamente funzionante. D’altra parte, il team operativo di Apple voleva distribuire una prima versione del prodotto sotto forma di un visore simile a una maschera da sci incentrato sulla realtà virtuale che consentiva agli utenti di guardare video 3D, eseguire allenamenti interattivi o effettuare chiamate FaceTime con avatar virtuali.

Tim Cook‌, che è stato capo delle operazioni di Apple prima di diventare CEO, si è schierato con Jeff Williams, ignorando le obiezioni dei designer di Apple e premendo per un lancio anticipato con un prodotto più limitato. Parlando al Financial Times, gli ex ingegneri Apple che hanno lavorato al dispositivo hanno descritto “l’enorme pressione per la spedizione entro breve tempo”.

Secondo quanto riferito, il visore Apple è in fase di sviluppo attivo da sette anni, il doppio rispetto all’iPhone originale prima del suo lancio. La società prevede di vendere solo circa un milione di unità durante il suo primo anno di vendita a un prezzo di circa 3.000$. Per la data di lancio comunque, si dovrà attendere ancora un po’.