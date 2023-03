Tim sta per lanciare la nuova offerta Power Supreme

L’operatore Tim Italia da domani 11 marzo 2023 lancerà una nuova offerta denominata Power Supreme a meno di 10 euro al mese. L’offerta in questione è dedicata agli utenti che provengono da Iliad.

Da ieri 9 marzo 2023 è anche disponibile l’offerta Power Iron a 6.99 euro al mese, scopriamo insieme cosa comprendono entrambe.

Tim lancia due nuove offerte a meno di 10 euro al mese

L’offerta Power Iron prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 80 Giga (30 Giga più 50 Giga) di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 6,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Per attivare questa offerta bisogna provenire da Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce (anche ESP), Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, e tanti altri operatori.

L’offerta Power Supreme invece comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga (50 Giga più 50 Giga) di traffico internet mobile su rete 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload a 7.99 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.