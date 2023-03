Fairphone 2 si aggiorna dopo ben sette anni

Sette anni di supporto software, qualcosa di mai visto nel mondo Android e che può trovare un confronto solo nel mondo Apple. Stiamo parlando di Fairphone 2, il secondo smartphone del marchio sostenibile rilasciato ormai nel lontano 2015 con Android.

Ora, dopo ben 43 aggiornamenti di distanza, termina il proprio ciclo di supporto con il sistema operativo Android 10 e le patch di sicurezza disponibili. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fairphone 2 riceve l’ultimo aggiornamento Android

Ad annunciare l’arrivo dell’aggiornamento in questione è la stessa azienda in un post in cui spiega il rammarico per non poterlo supportare all’infinito a causa di limiti aziendali e finanziare e anche le possibilità che si prospettano ora per i circa 15.000 utenti. Per fare un confronto, Samsung, che è il marchio con il migliore supporto software, offre quattro anni di aggiornamenti maggiori e cinque di sicurezza, così come anche OnePlus e Google.

Per quanto riguarda Apple, l’aggiornamento a iOS 16 del 2022 è stato rilasciato fino agli iPhone 8 del 2017, il che equivale a cinque anni di aggiornamenti maggiori, ma la mela continua a fornire patch di sicurezza per i vecchi dispositivi. Il supporto software è un altro aspetto di questa missione, e se l’azienda aveva originariamente promesso di rilasciare aggiornamenti per un periodo compreso tra i tre e i cinque anni, la realtà è andata ben oltre le previsioni.

La fine del supporto comporta il fatto che il telefono non riceverà più aggiornamenti di sicurezza, ma questo non significa che il telefono smetterà di funzionare, sarà meno sicuro. A questo punto potete tenere il dispositivo a vostro rischio e pericolo, usarlo in modo offline oppure rispedirlo all’azienda per riciclarlo entro il 31 marzo 2023.