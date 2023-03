Very Mobile: riparte l’iniziativa Porta un Amico

L’operatore virtuale Very Mobile, lo scorso 6 marzo 2023 ha rilanciato la propria iniziativa Porta un Amico in Very e, in questo caso, consente di ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio.

100 euro è l’importo massimo raggiungibile solamente se gli amici invitati effettuato la portabilità da specifici operatori. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Very Mobile rilancia Porta un Amico

L’ultima edizione del Porta un Amico in Very non era più disponibile dal 1° Marzo 2023, in quanto si era conclusa come previsto il 28 Febbraio 2023. Dopo una settimana l’operatore ha deciso di rilanciarla nuovamente. Very ha reso disponibile una nuova edizione dell’iniziativa Porta un Amico in Very, la quale presenta alcune differenze rispetto alla precedente edizione.

Con la precedente edizione del Porta un Amico in Very era possibile accumulare fino a 100 euro di ricariche omaggio, in particolare 5 euro per un massimo di 10 amici che passavano a Very più un bonus di 50 euro al raggiungimento della decima e ultima ricarica omaggio. Con la nuova edizione invece, il massimo accumulabile dai già clienti Very che partecipano al Porta un Amico sarà sempre di 100 euro in ricariche omaggio, ma questa volta solo nel caso in cui tutti gli amici invitati passino a Very Mobile con portabilità da alcuni specifici operatori.

Infatti, oltre al bonus di base di 5 euro per ogni invitato, si aggiunge un’ulteriore ricarica omaggio da 5 euro se quest’ultimo proviene da dei specifici operatori indicati da Very, che viene erogata sia al nuovo cliente invitato che all’invitante. Non ci sarà invece più alcun ulteriore bonus al raggiungimento del decimo invitato che entra in Very. Questa nuova versione è disponibile fino al 31 maggio 2023.