Tineco FLOOR ONE S7 Pro, con la nuova lavapavimenti pulire diventa facilissimo

Passiamo ora alle caratteristiche nel dettaglio. La lavapavimenti Tineco ha una velocità di rotazione di 450 giri al minuto ed è dotata di un sistema che le permette di mantenere un alto grado di pulizia. Quest’ultimo consiste nel riciclo continuo di acqua pulita, mentre le setole della lavapavimenti riducono al minimo la dispersione di acqua sporca sulle superfici e sulle setole stesse. Il procedimento appena spiegato vale anche per l’autopulizia, la quale “previene” la formazione e la diffusione di muffe e batteri.

Per quanto riguarda la guida bidirezionale SmoothPower, questa è capace di riconoscere gli utenti e i loro movimenti in modo intelligente permettendo così di assecondarli ed aiutarli in ogni mossa. Le caratteristiche vincenti alla base del prodotto sono le seguenti: Tineco iLoop Smart Sensor rileva lo sporco e regola automaticamente il flusso d’acqua, la velocità del rullo e la potenza di aspirazione a seconda delle esigenze.

La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S7 Pro dispone non di una, ma di ben quattro modalità di pulizia: Auto, che regola la potenza in automatico, Max, che utilizza la massima potenza e flusso d’acqua per le macchie più resistenti, l’Aspirazione, la quale consente di pulire e asciugare anche i liquidi rimasti sul pavimento, e infine Ultra. Quest’ultima funzione elettrolizza l’acqua del rubinetto, arrivando ad eliminare persino le tracce più ostinate. Un pezzo forte è anche il display LCD da 3.6 pollici, attualmente rinnovato. Grazie a questo possiamo gestire l’intero processo di pulizia: dall’avvio rapido allo stato di pulizia corrente e persino i messaggi di errore in tempo reale.

Così come i predecessori, il nuovo modello di Tineco è progettato per raggiungere anche gli angoli più difficili. Grazie alla sua precisione fino a 1 cm, la scopa elettrica non lascia scampo neppure ai battiscopa e ai punti più nascosti. A proposito di predecessori, per chi non avesse seguito gli aggiornamenti di Tineco, precedentemente a questa si fece strada la Floor One S5 Pro 2. Quali erano le sue caratteristiche?

Il confronto con Floor One S5 Pro 2

Si tratta di un prodotto dal peso di 4,5 Kg, altezza di 110 cm e larghezza di 27 cm. Sul corpo centrale, per l’esattezza sul lato anteriore, vi è il serbatoio dell’acqua sporca, con filtro integrato e capacità di 0,7 l; il contenitore per l’acqua pulita invece ha una capienza di 0,8 l e si trova sul lato posteriore. Rimanendo sul retro, possiamo vedere un piccolo pulsante per la configurazione del WiFi e per la disattivazione dei messaggi vocali provenienti dallo speaker integrato.

Parlando della batteria ci troviamo di fronte ad un “neo”, poiché quest’ultima non si può rimuovere. La potenza del prodotto Tineco è di 4.000 mAh e possiede un display LCD sulla sommità del corpo centrale, a colori e con una grafica interessante dotata persino di animazioni in 3D. Vi è poi un indicatore circolare iLoop in grado di cambiare colore in base al livello di sporco rilevato sul pavimento: segnerà il rosso in presenza di una superficie molto sporca, e il blu quando il pavimento è pulito. Sullo schermo è poi visibile la modalità di pulizia selezionata, il livello della batteria e gli avvisi di manutenzione. Tra i punti a sfavore della precedente lavapavimenti (a differenza della nuova arrivata) compare la scarsa capacità di raggiungere i punti più complessi.

La Tineco S5 Pro 2 infatti ha difficoltà a passare sotto i mobili a causa dell’inclinazione massima di 142°, tuttavia riesce a pulire gli angoli e i bordi. L’ergonomia non è il massimo a causa del peso un po’ esagerato. Quanto alla batteria, questa dura circa 30 minuti, permette di lavare una superficie di circa 110 mq, dopodiché va ricaricata (bastano 4-5 ore). Il serbatoio dell’acqua pulita basta per circa 50 mq (modalità Auto).

Conclusioni Tineco Floor One S7 Pro