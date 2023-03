Kena Mobile: You&Kena disponibile ancora per qualche giorno

Ancora per alcuni giorni, salvo ulteriori cambiamenti, nei punti vendita aderenti dell’operatore virtuale Kena, secondo brand di TIM, è possibile usufruire dell’iniziativa You&Kena per ottenere un rimborso di 2 euro al mese su una coppia di SIM.

Come data di scadenza sul sito ufficiale è presente quella del prossimo 16 marzo 2023 ma non possiamo escludere che venga prorogata ulteriormente. Ricordiamoci insieme come funziona.

You&Kena di Kena Mobile disponibile ancora per qualche giorno

La promozione You&Kena consente a due nuovi clienti dell’operatore di creare una “coppia” e ottenere appunto un rimborso mensile di 2 euro ciascuno. Per poter usufruire della promozione, un primo nuovo cliente deve portare il proprio numero in Kena o attivare una nuova numerazione con una delle offerte compatibili, chiedendo al rivenditore di inserire il codice YOUEKENA in fase di attivazione.

Dopo aver completato l’acquisto in negozio, il cliente riceverà immediatamente tramite SMS, sul numero di telefono che passerà in Kena o sulla nuova numerazione attivata con l’offerta scelta, un codice univoco del tipo YMxxxx, che si potrà inoltrare a chi si vuole. A questo punto, una volta che il codice è stato inviato al secondo cliente della “coppia”, quest’ultimo potrà utilizzarlo per acquistare una delle offerte Kena compatibili, anche in questo caso con o senza portabilità del numero.

Il codice in questione è univoco e può essere utilizzato soltanto una volta dalla persona invitata. Una volta attivata la seconda SIM della “coppia”, il primo cliente che ha generato il codice riceverà un SMS che lo avvisa che il codice è stato sfruttato dal proprio amico. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte compatibili.