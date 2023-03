Realme GT Neo 5 Lite, nuovo device passa da TENAA

Il produttore cinese Realme ha da poco svelato ufficialmente in Cina il nuovo smartphone top di gamma Realme GT Neo 5. A quanto pare, però, l’azienda annuncerà molto presto un altro device appartenente a questa famiglia. Uno di questi sarà il prossimo Realme GT Neo 5 Lite. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato in queste ore sul sito cinese TENAA.

Realme GT Neo 5 Lite, il nuovo smartphone passa dal portale cinese TENAA

Nel corso delle ultime ore un nuovo membro della famiglia GT Neo 5 è stato avvistato sul portale cinese TENAA. Come già accennato, si tratta del prossimo Realme GT Neo 5 Lite. Sul portale in questione sono state pubblicate sia alcune immagini sia alcune delle presunte specifiche tecniche.

Stando a quanto riportato, il nuovo device di casa Realme non avrà lo stesso design del fratello maggiore Realme GT Neo 5. Qui, infatti, troveremo due classici sensori fotografici posti in due zone circolari. All’appello mancherà anche il LED RGB presente sul modello top di gamma. Per il resto, il design sarà piuttosto standard e non avrà peculiarità di rilievo.

Dal punto di vista tecnico, stando ai rumors sappiamo che il soc montato a bordo potrebbe essere il soc Snapdragon 7 Gen 2 o in alternativa il soc Snapdragon 7+ Gen 1. Il comparto fotografico dovrebbe invece includere un sensore fotografico principale da 64 MP e un sensore grandangolare da 8 MP. La fotocamera anteriore per i selfie sarà invece da 16 MP. Secondo i rumors, il nuovo Realme GT Neo 5 Lite potrà vantare la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.74 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz.