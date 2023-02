Acquistare un proiettore FHD, o FullHD, può essere la via giusta da intraprendere per estendere al massimo la visione dei contenuti, non solo presso la propria abitazione, ma anche in portabilità, scelta quasi obbligata per gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo.

Solo oggi sul nostro canale Telegram ufficiale potete trovare i coupon Amazon completamente gratis in esclusiva assoluta, e tantissime offerte speciali dai prezzi esclusivi, premete qui per collegarvi subito ed avere accesso ai prezzi più bassi.

Proiettore FullHD in promozione su Amazon, ecco il prezzo

Il proiettore portatile può essere davvero il dispositivo su cui fare affidamento, nel momento in cui si fosse alla ricerca di un terminale da trasportare facilmente, ed allo stesso tempo godere di discrete prestazioni generali. Oggi vi parliamo del modello Akiyo, un brand molto conosciuto su Amazon, disponibile all’acquisto a soli 58,99 euro, partendo comunque da un listino di 79,99 euro (con uno sconto effettivo del 26%). ACQUISTATELO QUI.

Il dispositivo, oltre ad avere ovviamente piccole dimensioni, parte con una risoluzione nativa in FullHD, e possibilità di regolazione keystone +/- 15 gradi, oltre ad uno zoom 25% per garantire la proiezione su un numero impressionante di superfici. La versatilità è estrema, se considerate che comunque il dispositivo può tranquillamente essere collegato via HDMI, TV stick o semplicemente ricevere lo streaming da un dispositivo mobile. Per facilitare l’uso generale, in confezione è possibile trovare un piccolo treppiede, di buona qualità, da collegare fisicamente all’aggancio a vite presente nella parte inferiore. Realizzato prevalentemente in plastica, presenta bella colorazione bianca con riflessi argentati, sopratutto attorno alla lente di proiezione.