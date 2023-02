Il mondo dello streaming è sempre in continua evoluzione grazie ai tantissimi nuovi contenuti che vengono rilasciati costantemente sulle piattaforme. Tuttavia, con una quantità costante di nuovi film e serie TV, è difficile tenere il passo con tutte le uscite.

Grazie al team di JustWatch è possibile scoprire le due classifiche TOP 10 che racchiudono i migliori contenuti da guardare in streaming. Si tratta dei film e delle serie TV più apprezzate dagli utenti italiani e che quindi meritano di essere guardate.

Questi film e serie TV sono disponibili in Italia sui principali servizi di streaming, tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SKY e Paramount+. Le classifiche fanno riferimento al periodo compreso tra il 30 gennaio e il 5 febbraio 2023 e i risultati rappresentano i gusti e le preferenze degli utenti.

Scoprite la TOP 10 dei film e delle serie TV più amate dagli utenti Italiani che è possibile guardare in streaming TOP 10 – Film in streaming Siccità Black Panther – Wakanda Forever The Menu Bullet Train Elvis Dune Top Gun: Maverick Un matrimonio esplosivo Aftersun Niente di nuovo sul fronte occidentale TOP 10 – Serie TV in streaming The Last of Us Mare Fuori Call My Agent – Italia The White Lotus Lockwood & Co. Cunk on Earth Make my day Mercoledì Carnival Row Rick and Morty

La classifica TOP 10 dei film vede in prima posizione Siccità. Il film diretto da Paolo Virzì si svolge in una Roma durante un presente distopico. Le riserve d’acqua si sono esaurite e i protagonisti devono fronteggiare una grave siccità che causa grandi problemi alle persone e alla natura.

La classifica TOP 10 delle serie TV vede il trionfo, ancora una volta, di The Last of Us. La serie nasce come adattamento televisivo della saga videoludica omonima creata da Naughty Dog. I due protagonisti devono sopravvivere in un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti colpiti da un misterioso virus che ha decimato la popolazione e creato una nuova serie di mostri.