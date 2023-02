La mobilità del futuro sembra orientata verso le macchine volanti. Questo mezzo di trasporto si configura come soluzione innovativa per affrontare problemi di traffico, congestione, inquinamento e tante altre problematiche che affliggono il trasporto urbano.

Il vantaggio teorico di utilizzare le macchine volanti è legato alla possibilità di effettuare i viaggi in ​​meno tempo rispetto alle vetture tradizionali. Non dovendo occupare le strade, queste risultano più libere per i pedoni, i ciclisti e i viaggiatori a lunga distanza.

I test di questa tecnologia sono attualmente in fase di svolgimento e proprio nelle scorse ore si è tenuto uno dei test più importanti. Nella prefettura di Oita, nel sud-ovest del Giappone, il team di sviluppo di Masc ha effettuato un volo di prova con il proprio velivolo a pilotaggio remoto.

Le macchine volanti sono sempre più vicine grazie al successo del test di volo per un prototipo in Giappone che apre nuove possibilità per il futuro della mobilità urbana

Il veicolo ha volato lungo un percorso preimpostato senza pilota ai comandi, alzandosi verticalmente ad un’altezza di 30 metri. Una volta raggiunta la quota prestabilita, ha volando in cerchio sopra il mare a una velocità di 36 chilometri orari per circa tre minuti e mezzo.

Il presidente di Masc, Kirino Hiroshi, ha dichiarato che il team di sviluppo punta a trasformare i veicoli volanti in una proposta commerciale. Il Ministero dei Trasporti giapponese ha guardato con interesse a questa prova, considerando le implicazioni tecnologiche e di mobilità ad essa collegate. Il successo del test lascia ben sperare nel futuro delle macchine volanti ed un passo significativo verso la realizzazione di questa visione futuristica.

Tuttavia, è bene ricordare che l’applicazione di massa di queste soluzioni è ancora piuttosto lontana. Le sfide di progettazione e ingegneria non sono gli unici problemi che i produttori di veicoli volanti devono risolvere. Infatti, sussistono anche aspetti ambientali, normativi e di sicurezza che devono essere presi in considerazione. Questioni come l’inquinamento acustico, l’infrastruttura di decollo e atterraggio, la limitata capacità di carico e i costi elevati presentano ostacoli significativi alla diffusa adozione dei veicoli volanti.

Inoltre, bisogna considerare anche che questo settore è totalmente nuovo e quindi i Governi devono ancora adeguare le leggi nazionali. Bisognerà rivedere tutta la normativa che regola il traffico aereo includendo anche questa nuova fattispecie per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.