Come sappiamo a partire dalla fine del mese di marzo di quest’anno, Netflix bloccherà la possibilità di utilizzare lo stesso account per più persone che non condividono lo stesso nucleo domestico.

Tutto ciò significa che d’ora in poi non sarà possibile utilizzare un solo account e dividerlo con gli amici, pratica ampiamente utilizzata fino a questo momento.

La decisione di Netflix deriva da un’ingente perdita di abbonamenti che la società ha subito negli ultimi tempi, causata anche dall’utilizzo di questo pratica di condivisione.

Come farà Netflix a controllare le password condivise?

La piattaforma streaming ha fatto sapere che “un account è destinato a essere condiviso all’interno di un nucleo domestico”.

Ma cos’è un nucleo domestico? “un gruppo di persone che vivono nella stessa posizione insieme al titolare dell’account”

E come farà Netflix a capire dove sei? Tramite il controllo degli indirizzi IP e l’ID dei dispositivi e anche attraverso la verifica dell’attività dell’account per capire se i dispositivi utilizzati sono tutti collegati alla posizione principale.

Quindi per tutti gli utenti che possiedono degli account condivisi sarà necessario rimuovere dal proprio profilo principale i suddetti.

Per chi ha l’account condiviso, perderà tutti i dati salvati e la cronologia? No, Netflix permetterà lo spostamento del profilo con la creazione di un altro account, in modo che tutti possano mantenere i dati personali.

Per tutti coloro che vogliono continuare ad avere un profilo Netflix e vogliono risparmiare il più possibile, ricordiamo che da novembre scorso, Netflix ha lanciato l’abbonamento con pubblicità al costo di soli 5,49 euro al mese.